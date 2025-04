Os médicos sírios deixam a Alemanha para trabalhar de graça em casa – DW – 15/04/2025

Uma missão médica recente da Alemanha provavelmente salvou a vida de Mohammed Qanbat.

O homem de 55 anos da cidade síria de Hama fez uma cirurgia de coração aberto em abril. O procedimento raramente realizado em Síria Hoje em dia, porque o sistema de saúde se deteriorou muito durante a guerra civil de 14 anos do país e porque é muito caro.

Mas, recentemente, os médicos sírios que visitam da Alemanha incluíram Qanbat em sua lista de pacientes mais negativos.

“Não posso expressar o quanto estou feliz e agradecido”, disse Qanbat à DW.

“Está além das palavras. Esperamos tanto tempo para que nossos filhos viessem nos ajudar”, disse ele, referindo -se ao fato de que muitos sírios fugiram de seu país durante a guerra. “Mas eles não nos esqueceram. Eles voltaram para nos ajudar.”

Segundo o Banco Mundial, cerca de 30.000 médicos serviram à população síria em 2010, um ano antes da revolta de 2011 que levou à Guerra Civil. Em 2020, o único ano em que os dados da ONU coletados permaneceram menos de 16.000, com milhares de médicos saindo do país. Outros funcionários médicos, como enfermeiros, farmacêuticos e dentistas, também fugiram.

Os médicos para os direitos humanos dizem que mais de 900 trabalhadores médicos sírios perderam a vida em ataques de regime russo e de Assad a instalações médicas na Síria Imagem: Muhammad al-Rifai/Nurphoto/Imago

Muitos acabaram na Alemanha. As estatísticas indicam pouco mais de 6.000 médicos sírios trabalham na Alemanha, principalmente em hospitais, mas esses são apenas os médicos que detêm passaportes sírios. De fato, aí pode ser mais de 10.000 médicos sírios na Alemanha. É que muitos agora possuem passaportes alemães, então eles não são contados como funcionários estrangeiros.

Primeira missão na Síria

Após a expulsão do ditador sírio Bashar Assad No início de dezembro do ano passado, vários desses médicos sírios se uniram para fundar a Associação Médica Alemã da Síria, ou SGMA. Tudo começou com um pequeno grupo de médicos do WhatsApp se perguntando como eles poderiam ajudar, explica Nour Hazzouri, um médico sênior especializado em gastroenterologia que trabalha no Helios Hospital em Krefeld, na Alemanha Ocidental.

Ele disse à DW que o grupo do WhatsApp se tornou uma página no Facebook e, em meados de janeiro, a SGMA foi oficialmente fundada. Agora tem cerca de 500 membros. “Mesmo ficamos realmente surpresos com a rapidez com que ele cresceu”, observou Hazzouri.

Neste mês, os membros da SGMA realizaram sua primeira casa em missão. Desde o início de abril, cerca de 85 médicos sírios da SGMA estão na Síria, dando palestras educacionais, avaliando o estado do sistema de saúde da Síria e realizando cirurgias em todo o país.

Um desafio foi equipamento desatualizado nos hospitais sírios, Ayman Sodah, médico e cardiologista do Rhön Klinikum em Bad Neustadt, Bavaria, disse à Al Jazeera Ao emergir o teatro operacional em Hama.

“É claro que, durante (o passado) 15 anos, nada foi renovado”, disse ele.

“Antes da guerra, a Síria era um país de renda média com indicadores de saúde relativamente bons”, a Brookings Institution, um think tank, com sede em Washington, relatado anteriormente. Mas durante a guerra, o regime de Assad e seu Aliado russo regularmente direcionava instalações de saúde. O sistema de saúde então se deteriorou mais devido a sanções e uma economia doente.

Ninguém estava falando sobre o domingo passado em um salão na capital da Síria, Damasco. Cerca de 300 pessoas, incluindo estudantes de medicina curiosos, autoridades locais e organizações da sociedade civil, se reuniram para ouvir uma conversa sobre delegação da SGMA, o humor esperançoso e otimista.

“Estou me sentindo muito animado”, disse Mustafa Fahham, um médico sênior no Departamento de Nefrologia e Diálise do Hospital Bremerhaven, no norte da Alemanha, à DW em Damasco. “Todo sírio tinha, no fundo de suas mentes, um medo que estava conectado a Assad. Agora que o medo se foi. Então, estou me sentindo bem e estou feliz por estar aqui em Damasco, onde sou capaz de finalmente ajudar a apoiar o sistema de saúde da Síria”.

“A idéia para esta missão recente durante as férias (Páscoa e Ramadã) surgiu porque muitos médicos queriam visitar suas famílias na Síria, alguns dos quais não viram há 14 anos”, explica Hazzouri, o médico de Krefeld. “Isso provocou a idéia de usar esse tempo para fornecer assistência médica também”.

A missão começou com um questionário on -line e, em uma semana, mais de 80 voluntários se inscreveram.

Hazzzouri admitiu que a segurança ainda é um problema em algumas partes da Síria, para que os médicos não pudessem trabalhar em todos os lugares. “Mas o maior desafio realmente foi o custo dos materiais”, disse ele.

O sistema de saúde sírio está em um estado chocante, disse o médico sírio Mustaf Fahham à DW durante uma reunião da SGMA em Dmasacus Imagem: Omar Albam/DW

Parcerias úteis

Os voluntários sírios financiaram a maior parte da viagem, pagando por viagens e arrecadando dinheiro para equipamentos médicos, disse Hizzzouri à DW.

“Muitos trouxeram doações de suas clínicas. Ao mesmo tempo, lançamos uma campanha de captação de recursos on -line, através da qual conseguimos arrecadar quase 100.000 € dentro de um mês, principalmente de médicos sírios na Alemanha. ONGs sírias locais também nos apoiaram com doações de materiais”.

Até agora, não houve apoio oficial do Governo alemão. No entanto, os membros da SGMA compareceram ao Ministério do Desenvolvimento Alemão Conferência de Meio-Feio de fevereiro sobre alianças de hospitais alemães-sírios, que Hazzzouri descreveu como “um passo importante na direção de uma parceria em potencial”.

O Ministério da Saúde na Síria também tem sido útil, fornecendo licenças para os médicos da SGMA funcionarem. Novo Ministro da Saúde da Síriao neurocirurgião Musab al-Ali, também trabalhou anteriormente na Alemanha e esteve envolvido com a comunidade síria na Alemanha (SGD), uma organização de advocacia. Ele também anteriormente se ofereceu em viagens para casa.

Doutor Sírio Moataz Hamsho, que trabalha em Eisenach, realizou uma palestra em abril como parte de uma série SGMA de palestras de especialistas sobre desenvolvimentos cirúrgicos na Universidade de Aleppo Imagem: Cortesia SGMA

Outra campanha de assistência médica que também foi lançada este mês na Síria, “Shifa, de mãos dadas para a Síria”. está mais diretamente ligado ao SGD e ao Ministério da Saúde da Síria. Cerca de 100 médicos sírios também estão envolvidos com isso.

Em casa na Síria ou na Alemanha?

A maioria dos voluntários médicos da SGMA retornará aos seus empregos na Alemanha. No entanto, uma pesquisa recente da Associação Síria para médicos e farmacêuticos na Alemanha descobriu que 76% de seus membros estavam pensando em voltar para casa permanentemente.

Em entrevistas recentes com a mídia alemãOs médicos sírios expressam regularmente preocupações sobre o aumento extrema direita e atitudes anti-imigraçãobem como quão difícil alguns acharam totalmente aceito na Alemanha.

Suas partidas teriam um impacto prejudicial nos serviços de saúde da Alemanha. Embora os médicos sírios apenas emake até 2% de todos os médicos da Alemanha, eles desempenham um papel muito maior em hospitais e clínicas com falta de pessoal no leste da Alemanha.

“Consideramos a Alemanha e, é claro, nem todos os médicos sairiam de uma só vez”, disse Fahham, médico do Hospital Bremerhaven, à DW em Damasco. “Por outro lado, também sentimos lealdade à Síria. Mas acredito que podemos criar algum tipo de plano onde possamos ajudar aqui, e a assistência médica alemã também é coberta”.

De fato, as palestras da SGMA na Síria não estavam apenas em atualizações médicas. Alguns também deveriam aconselhar estudantes de medicina ou médicos que possam querer trabalhar na Alemanha, disse Muaz al-Moarawi, um médico que trabalha em Gelsenkirchen, que estava em Damasco para o SGMA.

“A Síria precisa de muita ajuda agora para reconstruir seus cuidados de saúde. Mas a Alemanha também precisa de médicos e pessoal médico da Síria”, disse Al-Moarawi à DW. “O que queremos é ser uma ponte entre a Síria e a Alemanha, uma ponte de ambos os lados pode lucrar”.