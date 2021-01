Os Melhores Lugares Para Comprar Casas Na Bela Bahia

Imagem de capa: Morro de São Paulo.

Se você está pensando em comprar um imóvel no Brasil, a Bahia é uma região que você deve considerar. Esse estado está situado na Costa Leste e é um ótimo lugar para procurar uma casa, independentemente de você querer comprar uma para uso residencial ou comercial. Além de ser um lugar incrível para se viver, a Bahia também é um ponto turístico e, portanto, uma oportunidade comercial viável.

O litoral baiano é lindo e extenso, e se você é um amante da natureza ou se os esportes náuticos fazem sua adrenalina subir, este lugar é ideal para você. Nesse estado há abundante vegetação tropical, florestas tropicais e também uma fauna fascinante com aves exóticas, tartarugas marinhas e baleias jubarte.

Os baianos são simpáticos e o estado é conhecido por sua cultura, festas e gastronomia. Como a região possui um clima tropical, você pode ter certeza que a temperatura será agradável durante todo o ano. As praias são serenas e as águas são claras. Hà várias cidades, vilas e aldeias pitorescas, tornando o estado um local ideal para encontrar propriedades atraentes. Além disso, você pode escolher entre uma variedade de casas, apartamentos e propriedades comerciais, como villas à beira-mar, casas nas encostas, apartamentos em condomínio, fazendas, lojas, hotéis e até mesmo algumas ilhas espalhadas.

Bairros de Salvador

A capital baiana é Salvador, que fica ao sul da região. Sua localização exata é em uma pequena península que fica entre o Oceano Atlântico e Todos os Santos, que é uma grande baía (Baía de Todos os Santos).

A cidade de Salvador é uma cidade portuária e abriga um aeroporto internacional. A cidade tem relevância histórica e costuma ser a primeira cidade que as pessoas que visitam o estado conferem. Entre as várias atrações turísticas estão as igrejas, que datam dos séculos XVII e XVIII.

Morar em Salvador é uma ótima ideia, principalmente se você pretende trabalhar ou administrar um negócio na cidade. Você pode escolher entre uma variedade de casas em Salvador, e o orçamento também é bastante versátil. Se você está procurando uma casa, aqui estão alguns bons bairros para conferir.

Se você busca um bairro nobre, Itaigara é uma boa opção. Situa-se na seção sudeste da cidade. Outra região rica é o Horto Florestal, famosa por sua vegetação exuberante. Esses dois locais são altamente recomendados para apartamentos e casas de luxo.

Outra região com vista panorâmica e vegetação atraente é Graça, que fica perto do centro da cidade. Aqui, há casas para diversos orçamentos. Duas outras localidades que também ficam próximas ao centro da cidade são Pituba e Barra. Pituba é o local ideal para pessoas com orçamento médio.

Se você procura um bairro que fica perto da praia, Ondina pode ser ideal para você, pois oferece vários apartamentos fantásticos de frente para a praia. Para quem procura uma moradia acessível perto da praia, a Costa Azul é uma alternativa que deve ser avaliada.

Embora Alphaville, Stella Maris e Itapuã não estejam situadas muito perto do centro da cidade, a principal vantagem dessas áreas é que estão localizadas mais perto do aeroporto, assim como de belas praias. Além disso, para chegar ao centro da cidade e ao aeroporto a partir de Alphaville, basta fazer uma pequena viagem de carro.

Lauro de Freitas e áreas adjacentes

A cerca de 15 km de Salvador, na direção nordeste, fica a bela cidade litorânea de Lauro de Freitas. Além disso, assim como Buraquinho e Ipitanga, a cidade abriga paisagens cênicas como morros, planaltos, rios, riachos e praias. A cidade também está constantemente agitada com a atividade econômica. Em Lauro de Freitas é possível encontrar diversos apartamentos e casas para diferentes orçamentos. Além disso, este lugar também oferece vários grandes imóveis comerciais.

Em Lauro de Freitas, sua busca por um bairro rico e tranquilo chega ao fim com o Vilas do Atlântico. Situa-se junto a uma deslumbrante praia com o mesmo nome. Esse bairro também está localizado próximo ao aeroporto. Esse é o local ideal para adquirir um imóvel se você procura uma grande casa de praia.

Em Lauro de Freitas, Busca Vida também é uma ótima localidade, que fica a 40km de Salvador e ao lado de uma praia. Esse lugar é ideal para quem ama o conforto urbano, mas não gosta muito das multidões da cidade. Pontos de bônus para a praia, obviamente.

Vilas e cidades na Costa dos Coqueiros

Ao norte de Salvador, o litoral baiano é conhecido como Costa dos Coqueiros. As acessibilidades a outras localidades e aldeias são excelentes a partir desta região, graças à autoestrada costeira. Demora menos de duas horas para viajar para Salvador ou o aeroporto da maioria das regiões. Esta região é especialmente popular por suas florestas tropicais, ecoturismo e projetos de conservação.

É preciso conhecer também a Praia do Forte, uma vila charmosa e popular entre os turistas. O lugar é especialmente conhecido por sua relevância histórica, bem como um projeto popular para a conservação de tartarugas. Nesta região, você encontrará vários tipos de casas, desde apartamentos de luxo até casas mais rústicas.

Guarajuba e Itacimirim estão situadas próximas à Praia do Forte e suas localidades são tranquilas e pouco movimentadas. Essas vilas são adjacentes a praias cênicas e vários apartamentos e casas podem ser encontrados aqui.

Localizada perto de onde o rio Imbassaí e o mar se encontram, está a vila Imbassaí. A região é charmosa e possui praias únicas, bem como água doce nas proximidades. Aqui, comprar um apartamento ou casas em condomínios fechados que oferecem instalações úteis é uma brisa.

As Cidades da Costa do Descobrimento

No lado sul do estado, fica a Costa do Descobrimento. Porto Seguro e as vilas que a cercam são grandes atrações que possuem paisagens pitorescas e praias serenas. Abrigam também locais de relevância histórica e cultural.

Porto Seguro é a maior cidade da região e abriga um porto marítimo e também um aeroporto internacional. É acessível ao resto do país por via aérea e rodoviária. Desde apartamentos econômicos a coberturas luxuosas, a região oferece uma ampla variedade de casas. Este local também é uma boa opção se você pretende adquirir um imóvel comercial.

Perto de Porto Seguro estão duas vilas rústicas, Arraial d’Ajuda e Trancoso. Essas vilas são extremamente charmosas, com ruas repletas de lojas, restaurantes e árvores frondosas. Em Arraial, a praia é conhecida por suas piscinas naturais, barracas de praia e atividades. Por outro lado, Trancoso é popular por suas praias desertas cercadas de falésias cobertas por vegetação tropical. Qualquer pessoa que queira comprar casas de luxo e mansões de luxo deve procurar essas vilas.

Que Tal Viver Em Uma Iilha?

A ilha de Tinharé fica ao sul de Salvador, onde se encontra a pequena cidade de Morro de São Paulo. A Ilha de Boipeda fica ao sul de Tinharé, onde fica a vila de mesmo nome. Ambas são ilhas montanhosas situadas nas proximidades do continente, e são ideais para quem procura viver em regiões tranquilas. Aqui é possível adquirir apartamentos e também casas de frente para o mar e uma densa vegetação. A maioria das casas está situada a distâncias da praia mais próxima que podem ser percorridas a pé.

Se você está pensando em comprar um imóvel no Brasil, as cidades litorâneas da Bahia são ideais. Os preços dos imóveis são baixos e agora é um momento melhor do que qualquer outro. Entre em contato com um agente imobiliário na Bahia que conheça a área, bem como as regulamentações locais, para encontrar o melhor imóvel para você!