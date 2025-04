Os mercados asiáticos caem apesar da pausa tarifária – DW – 11/11/2025

Um novo teste de cuspe em casa é melhor na previsão dos homens câncer de próstata Risco do que os testes hospitalares atuais, mostra um novo estudo. O teste avalia 130 variantes genéticas nas pessoas DNA Fornecer uma pontuação de risco de seu desenvolvimento de câncer de próstata.

O estudo descobriu que o teste baseado em saliva era mais preciso na triagem para câncer de próstata do que os exames de sangue existentes, que medem os níveis de uma proteína chamada antígeno específico da próstata (PSA).

Cientistas dizem que o novo teste genético – conhecido como um Pontuação de risco poligênico (PRS) – poderia ajudar a virar a maré no câncer de próstata, o que globalmente conquista a vida de 400.000 homens todos os anos.

“Este estudo é a evidência mais forte até o momento da utilidade clínica de uma pontuação poligênica para a triagem de câncer de próstata”, disse Michael Inouye, especialista em saúde da população na Universidade de Cambridge, Reino Unido.

“Isso mostra que uma pontuação poligênica pode melhorar a detecção precoce de câncer de próstata clinicamente significativo, incluindo aqueles que garantem tratamento radical”.

Pontuações de risco de câncer de próstata: PSA vs. PRS

O estudo, publicado no New England Journal of Medicine, calculou o que é chamado de pontuação de risco poligênica de mais de 6.000 homens no Reino Unido.

Uma pontuação de risco poligênica (PRS) é um cálculo da probabilidade de alguém desenvolver uma doença baseada em Variações únicas em seu DNAjuntamente com outras métricas, como idade e sexo.

Usando o teste de saliva, os pesquisadores disseram que foram capazes de identificar 745 homens com altos escores de risco poligênico. Esses homens foram convidados para novos testes de triagem, incluindo ressonância magnética (RM) e biópsia da próstata.

Os testes ajudaram a identificar o câncer de próstata em 187 participantes. O câncer não teria sido detectado em 74 dos homens usando métodos de diagnóstico atuais que medem os níveis de PSA e os resultados da ressonância magnética, disseram os pesquisadores.

Outros especialistas, que não estavam envolvidos na pesquisa, disseram que o novo teste de saliva pode ser usado como uma ferramenta de triagem adicional. Testar o DNA para o câncer de próstata teve o benefício de reduzir o número de resultados falsos positivos e detectar uma proporção maior de cânceres agressivos do que os padrões atuais de atendimento, disseram eles.

Benefícios do teste de câncer de próstata genético limitado às populações europeias

Embora os resultados tenham sido promissores, Dusko Ilic, especialista biomédico da King’s College London, Reino Unido, disse que existem várias advertências que limitariam o impacto do estudo.

Primeiro, a relação custo-benefício da triagem ainda não havia sido totalmente avaliada, disse Ilic.

Também não ficou claro se os resultados eram relevantes para homens em todo o mundo. O trabalho foi possível com uma extensa pesquisa sobre riscos genéticos para câncer de próstata. No entanto, foi validado apenas em homens de populações europeias, o que limita a aplicabilidade do estudo para outras populaçõesdisseram especialistas.

Atualmente, a pesquisa sobre risco genético de câncer de próstata para outras populações é limitado, e é por isso que “uma pontuação de risco semelhante para homens de ancestralidade de africana ou caribea negra é urgentemente necessário. Sabemos que esses homens têm um risco de câncer de próstata muito mais alto do que os de ascendência européia “, disse Britta Stordal, especialista em pesquisa de câncer na Universidade de Middlesex, Reino Unido.

A celebridade nigeriana aumenta a conscientização sobre o risco de câncer de próstata

Quanto tempo até o teste de saliva ficar disponível?

Os pesquisadores disseram que as limitações do estudo precisavam ser abordadas antes que os programas de triagem de câncer de próstata usando o teste de saliva possam ser lançados.

“Embora o PRS possa complementar a triagem existente em indivíduos de alto risco, as evidências são insuficientes para recomendar um programa de triagem independente baseado apenas no PRS no momento”, disse Ilic.

Isso significa mais pesquisas, mais testes e mais investimentos. Quanto tempo isso levará? Referindo -se ao Reino Unido – onde a pesquisa foi realizada – Inouye disse que “provavelmente levaria anos” antes que as pontuações poligênicas fossem rotineiramente usadas para rastrear o câncer de próstata.

Editado por: Zulfikar Abbany

Fonte primária

Avaliação de uma pontuação de risco poligênica na triagem para câncer de próstata, publicado por DJ Hunter et al. No New England Journal of Medicine, abril de 2025. https://www.nejm.org/doi/10.1056/nejmoa2407934