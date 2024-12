Os protestos noturnos na Geórgia continuam inabaláveis, mas têm uma rotina | Protestos

Mark Ramprakash



UMDepois de mais 11 postigos no segundo teste em Wellington, e um total combinado nas viagens ao Paquistão e Nova Zelândia agora de 39, não pode haver dúvida de que este foi o inverno de Gus Atkinson e Brydon Carse.

Apenas seis meses atrás, o planejamento da Inglaterra para o Ashes do próximo inverno teria como objetivo deixar Mark Wood e Jofra Archer em forma. Agora eles podem não entrar na equipe. Atkinson jogou 10 testes e Carse apenas quatro, mas eles já mostraram que são capazes de um boliche tão penetrante neste nível.

Embora ambos sejam arremessadores rápidos com o braço direito, eles representam ameaças contrastantes: Atkinson é um pouco mais derrapado em sua trajetória, então ele pode lançar uma bola de costas que provavelmente atingiria o topo dos tocos , enquanto Carse gera um pouco mais de salto. Atkinson consegue encontrar um pouco de swing; Carse entra em campo com força em busca de costura. Chris Woakes pega a bola nova nesta seleção da Inglaterra e a usou bem, mas são Atkinson e Carse que deixam o adversário abalado.

É extremamente importante que ambos sejam batedores muito capazes, e isso pode ter um grande impacto no próximo inverno. Na turnê do Ashes que fiz como treinador, em 2017-18, lembro-me de nossa ordem inferior ter sido bombardeada. Se você quiser ter sucesso na Austrália, terá que passar por muitos jogos de boliche curtos e naquele ano o plano era claro: eles nos intimidaram totalmente. Mesmo um batedor muito capaz como Woakes teve dificuldades – eles foram duros com ele e, com o resto, foram implacáveis.

Tentei encorajar nossos arremessadores a praticarem uma certa quantidade de bola curta, mas é desconfortável, não é algo que os jogadores anseiam, e com Jimmy Anderson e Stuart Broad em particular, tive que ter cuidado: não queria que eles pegassem qualquer tipo de lesão, então eu tendia a arremessar para fora do toco para eles, para que pudessem controlar o ritmo e a altura sem o risco de serem atingidos. Mesmo assim, todos eles lutaram muito.

Atkinson e Carse têm um olho muito bom, são rebatedores úteis nos formatos curtos e vão sair e dar algumas tacadas. As corridas que eles poderiam contribuir para o final da ordem poderiam ser inestimáveis.

Eu realmente espero ver Wood e Archer na Austrália no próximo ano, mas minha opinião no momento é que seria um bônus completo se eles fizessem a viagem e pudessem jogar um ou dois testes. Quer essa dupla esteja em boa forma ou não, Atkinson e Carse estão em primeiro lugar na ficha de equipe em sua forma atual. Esses dois rapazes estão fazendo o negócio. Eles fizeram testes difíceis no Paquistão e acharam os campos na Nova Zelândia um pouco mais do seu agrado. Pode ser que o facto de terem sido forçados a trabalhar tanto em condições difíceis na primeira digressão de Inverno tenha aperfeiçoado as suas capacidades e lhes permitido tirar vantagem em melhores circunstâncias.

Harry Brook está rebatendo de forma brilhante, mas ainda não está na classe de Joe Root. Fotografia: Kerry Marshall/AP

Matt Potts e Olly Stone também estão na Nova Zelândia e Potts em particular é um jogador útil para se ter, um trabalhador tão disposto. Josh Tongue é alto, tem uma ação estranha e acho que eles vão querer ele disponível também. É muito emocionante ver a variedade de jogadores contribuindo e esperar seu desenvolvimento nos próximos 12 meses e nas grandes séries contra a Índia e a Austrália.

Guia rápido Brook substitui Root como batedor número 1 do mundo Mostrar Harry Brook substituiu seu companheiro de equipe da Inglaterra, Joe Root, no topo do ranking mundial de batedores de teste masculino do Conselho Internacional de Críquete. Brook marcou seu oitavo século de Teste contra a Nova Zelândia em Wellington na semana passada, ficando um ponto à frente de Root em 898. O jovem de 25 anos se junta ao Sachin Tendulkar da Índia com a 34ª classificação mais alta de todos os tempos para rebatedores de Teste. Brook, que fez sua estreia no teste em 2022, marcou 2.280 corridas em 23 partidas, com uma média de pouco mais de 61. Root passou do neozelandês Kane Williamson para o topo da classificação no verão e pode retornar ao topo durante o terceiro teste, que começa em Hamilton em 14 de dezembro. Brook está em boa forma na Nova Zelândia, marcando séculos consecutivos em Christchurch e Wellington para ajudar a Inglaterra a conquistar a série por 2 a 0, faltando uma partida para disputar. Mídia PA Obrigado pelo seu feedback.

Mas talvez nenhum jogador de boliche seja tão importante para a Inglaterra quanto o seu quarto jogador. É um grande alívio ver Ben Stokes de volta com a bola na mão, e no jogo de abertura em Christchurch ele arremessou mais saldos do que havia conseguido em qualquer teste em quase dois anos. Acho que ele pareceu atlético, passou a bola com bom ritmo e é muito vital para o equilíbrio da equipe ter um batedor de nível intermediário que também possa contribuir com a bola. Com o taco ele teve um ano tranquilo, mas parece que sua fluência está voltando depois de jogar partidas e passar um tempo na linha de base.

Algumas das rebatidas da Inglaterra também são muito emocionantes. No final de o segundo teste Joe Root descreveu Harry Brook como o melhor jogador do mundoo que foi gentil da parte dele. Joe é um cara muito modesto, mas para mim ele ainda é o melhor batedor que existe.

Não há dúvida de que Brook está em uma forma fenomenal e todos nós ficamos maravilhados com a confiança, a facilidade e a força com que ele consegue movimentar seu placar. Ele tenta desalojar os arremessadores de sua linha e comprimento descendo o campo e usando os pés. Essa é uma boa tática, e fazê-la com alguém que joga no ritmo de Matt Henry exige muita habilidade. Mas a razão pela qual considero Joe um jogador melhor é o seu nível de consistência. Ele é um verdadeiro artesão. A hora de Brook pode chegar, mas ainda não chegou.