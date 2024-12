Paris 2024 garante que cumpriu a promessa de Jogos “mais responsáveis” ao reduzir para metade a pegada de carbono

Os visitantes escolhem a refeição durante um evento-teste do restaurante da Vila Olímpica e Paraolímpica Paris 2024, na Cité du cinéma da Vila Olímpica, em Saint-Denis, no dia 25 de junho de 2024. DIMITAR DILKOFF / AFP

Paris 2024 cumpriu a promessa dos Jogos? “histórico para o clima” et em « ruptura » com as edições anteriores em termos de requisitos ambientais e sustentabilidade? Missão cumprida, segundo o resumo do relatório final publicado quarta-feira, 11 de dezembro, pelo comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos (Cojop) de elaborar a avaliação definitiva de sua estratégia voltada para “entregar jogos mais responsáveis”.

Objetivo mais ambicioso: reduzir pela metade a pegada de carbono dos Jogos em comparação com a média das edições Londres 2012 e Rio 2016, estimada em 3,5 milhões de toneladas de CO equivalente 2 . A edição de 2021 em Tóquio foi cancelada por ter ocorrido sem espectadores devido à pandemia de Covid-19. Para isso, ao contrário das edições anteriores, Paris 2024 estabeleceu, antecipadamente, um « orçamento carbono » total a não ultrapassar, fixado em 1,58 milhões de toneladas de equivalente CO 2 . Segundo a contagem da Cojop, o objetivo é alcançado com uma pegada de carbono final de 1,59 milhões de teqCO 2 uma redução de 54,6% em relação a Londres e Rio.

No entanto, os organizadores subestimaram largamente as emissões de gases com efeito de estufa geradas pelas viagens dos espectadores: representaram 53% da pegada de carbono global (833.600 teqCO 2 ) em comparação com 34% planeados no orçamento inicial de carbono.

O impacto das viagens aéreas

Com 12,1 milhões de bilhetes vendidos (novo recorde), os JOP acolheram mais espectadores do que o esperado, sobretudo espectadores não europeus que vieram de avião. De acordo com os dados do relatório, 66,4% dos espectadores vieram da França, 21,5% da Europa (Reino Unido, Alemanha, Bélgica) e 12,1% do resto do mundo (Estados Unidos, Brasil, Canadá). No local, 87% dos espectadores utilizaram transporte público ou mobilidade ativa (bicicleta, patinete, caminhada) para chegar aos locais do evento.

Um relatório publicado em junho pela associação The Shifters, especializada em transição ecológica, apontou esta subestimação das emissões ligadas aos visitantes estrangeiros. Para um de seus autores, Paul Delanoë, “a cifra de 833.600 teqCO 2 parece incoerente e muito fraco.

De acordo com o relatório publicado por Londres 2012, as emissões ligadas ao transporte atingiram 900.000 toneladas para apenas 11 milhões de bilhetes vendidos. “Como poderiam as emissões ser reduzidas em quase 8% vendendo 10% mais bilhetes e não tomando quaisquer medidas para limitar o impacto das viagens internacionais? “, pergunta Paul Delanoë.

