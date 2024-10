ótimo fluxo de caixa e possível expansão nos EUA; as boas notícias para SUZB3

A produtora de papel e celulose Suzano (SUZB3) divulgou resultados acima do esperado no terceiro trimestre de 2024 (3T24), com o resultado operacional (Ebitda) totalizando R$ 6,5 bilhões, valor 5% acima da projeção do mercado.

Às 11h42, a ação da companhia subia 3,33%, a R$ 59,31.

Analistas da XP apontam os volumes de vendas de celulose e papel como o principal destaque nos resultados, com preços em real positivamente impulsionados pela depreciação do câmbio no 3T24, compensando os preços mais baixos da celulose.

Continua depois da publicidade

Além disso, com o fluxo de caixa significativo após ramp-up (início de operações) do Cerrado, a XP vê a Suzano como atraente por várias métricas, com um rendimento de FCF (fluxo de caixa livre) de 12 e 15% para 2025 e 2026 e múltiplos descontados

O BTG classificou os resultados como sólidos, apesar dos desafios macro, vindos principalmente da China. O banco ficou satisfeito em saber que o ramp-up do projeto Cerrado está progredindo bem (níveis de eficiência acima do esperado), o que acredita compensará a pressão de preços dos próximos trimestres.

Por outro lado, o ponto-chave para o BTG é que a empresa está gerando um yield de fluxo de caixa para o acionista anualizado (ex-capex de crescimento) próximo a 20%, o que considera uma conquista significativa (ainda não precificada) e reforça sua preferência pela empresa.

Continua depois da publicidade

O BTG manteve recomendação de compra e preço-alvo de R$ 81, uma vez que a Suzano está entregando um yield de fluxo de caixa para o acionista de aproximadamente 9%, o que é “bastante impressionante”.

O Bradesco BBI também disse que a Suzano divulgou outro conjunto de resultados operacionais sólidos.

Olhando para o 4T24, embora os resultados da empresa provavelmente sofram com os menores preços realizados da celulose, o BBI espera um forte desempenho operacional contínuo, com a Cerrado contribuindo com maiores volumes e menores custos.

Continua depois da publicidade

O BBI reitera recomendação de compra e preço-alvo de R$ 78, com base em sua avaliação de 5,2 vezes Ebitda para 2025 e rendimento de fluxo de caixa de 13%.

Com um desempenho sólido no 3T24 e considerando a perspectiva positiva para os preços da celulose, a XP Investimentos acredita que a Suzano está bem posicionada para capitalizar um potencial ponto de inflexão no ciclo da celulose.

Já o Itaú BBA atribuiu o bom desempenho principalmente aos melhores volumes no segmento de celulose.

Continua depois da publicidade

Na divisão de papel, segundo BBA, o resultado sequencial veio mais forte, com maiores volumes e preços realizados. Com base nisso, o banco reiterou recomendação de compra para Suzano, com preço-alvo de R$ 67 ao fim de 2024.

A Genial Investimentos considera que o destaque positivo foi o aumento dos embarques de celulose para 2,6 Mt (milhões de toneladas), subindo 6,0% na base anual, acima das estimativas da casa de análise. Já o preço realizado foi consistente com as expectativas, atingindo R$ 3.720 por tonelada, crescendo de forma sequencial mesmo com a reversão de ciclo da BHKP ocorrendo justamente no mês do trimestre que acumulou maior volume de vendas (setembro).

A Genial Investimentos mantém recomendação de compra e preço-alvo de R$ 72.

Continua depois da publicidade

Além dos resultados em si, novas indicações de fusões e aquisições entraram no radar da companhia. A Suzano estaria interessada na empresa americana de papel e embalagens Rand-Whitney Group, de propriedade do Kraft Group, de acordo com fontes contatadas pela Bloomberg. A Suzano também estaria de olho na International Forest Products e na New-Indy Containerboard, outros dois ativos controlados pela holding. Após o anúncio da Suzano de que não avançaria mais com a aquisição da International Paper, a empresa vem adotando uma abordagem mais conservadora para o crescimento inorgânico, comprando ativos menores nos EUA e na Europa (ativos da Pactiv e participação na Lenzing).

“Quanto ao interesse no grupo Rand-Whitney, notamos que a Suzano não comentou o artigo, e ainda não temos visibilidade sobre os números financeiros e o valor potencial da transação da Rand-Whitney. No entanto, tomando como referência transações passadas no setor e assumindo a capacidade potencial de 2 milhões de toneladas da Rand-Whitney (excluindo volumes de negociação), um negócio potencial poderia ser em torno de US$ 800 milhões, o que o balanço da Suzano poderia facilmente administrar”, aponta o BBI.

Sinalizações da teleconferência

A Suzano está concentrada em reduzir níveis de endividamento e tirar proveito de recentes aquisições e da conclusão do bilionário projeto de investimento em uma nova fábrica de celulose e não vê grandes movimentos “transformacionais” à frente, afirmou seu presidente-executivo, João Alberto Fernandez de Abreu, nesta sexta-feira.

“Sobre alocação de capital, é simples: a Suzano não fará nenhum movimento transformacional, qualquer tamanho de tíquete que impacte de maneira importante nossa alavancagem”, disse o executivo em teleconferência.

O vice-presidente financeiro, Marcelo Bacci, afirmou, por sua vez, que a Suzano não pretende mudar sua política de dividendos “como resultado do momento que vivemos hoje”, em que a companhia prevê uma rápida desalavancagem em razão da captura dos resultados do investimento na nova fábrica de celulose no Mato Grosso do Sul, o chamado “Projeto Cerrado”.

“Temos muito o que fazer com os ativos que já temos no portfólio, precisamos extrair todo o valor do (projeto) Cerrado, temos que desalavancar os negócios”, disse Abreu.

Questionado sobre a previsão de investimento da Suzano para 2025, Bacci comentou que a Suzano deve concluir o orçamento do próximo ano em dezembro, mas que já é possível ter certeza que o valor será menor que o desembolsado este ano “com certeza”.

A meta da empresa é trazer a alavancagem de volta ao patamar abaixo de três vezes dívida líquida sobre Ebitda ajustado, disse Bacci. No terceiro trimestre, o indicador foi de 3,2 vezes, redução ante o múltiplo de 3,5 do final de junho.

O vice-presidente comercial da Suzano, Leonardo Grimaldi, acrescentou que a companhia tem informações de mercado envolvendo atrasos de entradas de novas capacidades de produção de celulose na Indonésia no próximo ano e que a demanda por celulose atualmente “está saudável” em todas as regiões de atuação da empresa.

(com Reuters)