Berlim deveria devolver o busto de Nefertiti ao Egito? – DW – 25/10/2024

Ela tem um valor estimado de 400 milhões de euros (433 milhões de dólares) e é uma joia da coroa das antiguidades egípcias. No entanto, um busto de 3.370 anos de idade Rainha Nefertiti está em Berlim desde 1922.

A pressão agora aumenta para que ela volte para casa.

Zahi Hawass, ex-ministro de antiguidades da Egitocomeçou a fazer lobby para repatriar Nefertiti antes dos protestos que derrubaram Hosni Mubarak em 2011.

Em setembro deste ano, a Hawass lançou uma petição exortar a Alemanha a devolver o famoso busto da Rainha Nefertiti, que se encontra actualmente no Neues Museum de Berlim.

“Este busto, notável e incomparável na história pelo seu mérito histórico e estético, está agora na Alemanha, mas é hora de voltar para casa, no Egito”, diz a petição.

Uma equipe arqueológica alemã descobriu o busto pintado de calcário em 1912 e o enviou para a Europa um ano depois.

Nefertiti tornou-se uma grande atração turística e parte da consciência popular na capital alemã durante o seu longo exílio.

Nefertiti tem destaque no Neues Museum de Berlim Imagem: Gero Breloer/AP Aliança de fotos/fotos

Nefertiti é um símbolo do colonialismo?

O busto, que se acredita ter sido feito em 1345 aC, também foi apelidado de embaixador do Egito na cidade. Mas a arqueóloga egípcia Monica Hanna questiona esta narrativa.

“Um embaixador implica uma troca diplomática”, disse ela à DW, perguntando se o Egito recebeu algo importante em troca, como “a coroa do (monarca prussiano) Frederico, o Grande, ou uma pintura de Albrecht Dürer”.

“Acho que não”, disse Hanna. “Se você enviar um embaixador para um lado, ele será refém.”

O arqueólogo apelou publicamente à “descolonização da arqueologia egípcia”. Ela argumenta que a iniciativa de repatriar Nefertiti desencadeia resistência porque “se tornaria um precedente que abriria caminho para a devolução de muitos objetos diferentes levados sob o colonialismo”.

A petição de Hawass também pede a devolução da Pedra de Roseta e do Zodíaco de Dendera, antiguidades egípcias mantidas na França e na Grã-Bretanha.

A Pedra de Roseta, em exibição no Museu Britânico de Londres, é uma antiga pedra egípcia com inscrições em vários idiomas e escritas – que serviu como chave para desvendar os segredos da escrita hieroglífica.

O Zodíaco de Dendera é um diagrama gigante de pedra de um templo no Egito que data de meados do século I aC e está atualmente no Louvre, em Paris.

A Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano, que supervisiona as coleções dos museus de Berlim, reconheceu a presença de arte colonial roubada em suas coleções, como os Bronzes do Benin – alguns dos quais foram retornou da Alemanha para a Nigéria em 2022.

Museu de Berlim diz que não há motivos para restituição

Mas a mesma fundação acredita que o busto de Nefertiti foi obtido legalmente no Egipto depois de ter sido descoberto nas ruínas da cidade de Amarna, a curta capital do faraó Akhenaton, marido de Nefertiti. Depois que ele morreu, a cidade, situada na margem leste do rio Nilo, foi abandonada em 1335 aC.

“O busto de Nefertiti foi encontrado durante uma escavação autorizada pela Administração Egípcia de Antiguidades”, disse Stefan Müchler, porta-voz da Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano. “Chegou a Berlim com base em uma divisão – naquela época habitual – da descoberta que abrangia muito mais objetos.”

“A apreensão foi legalmente retirada do país e não há nenhum pedido de restituição por parte do governo egípcio”, disse ele à DW em comunicado por escrito.

Müchler refere-se a um acordo com as autoridades egípcias que detalhava uma divisão 50-50 de cerca de 10.000 artefactos encontrados em troca de financiamento fornecido pelo magnata alemão do algodão e dos têxteis, James Simon.

Especialistas em arte alemães dizem que um representante do governo egípcio selecionou metade dos objetos, enquanto a outra metade foi levada para a Alemanha, incluindo o busto, que foi exibido no Neues Museum vários anos depois.

Arqueólogo diz que busto foi “roubado descaradamente”

Alguns contestam este enquadramento dos acontecimentos. Hawass escreve que o busto de Nefertiti “foi descaradamente roubado do Egito pelos alemães em 1913, quando foi escondido e contrabandeado para fora do país, apesar das leis que declaravam ilegal remover achados arqueológicos ‘excepcionais’ do Egito”.

O arqueólogo insiste que o egiptólogo alemão Ludwig Borchard, o líder da escavação inicial, tirou Nefertiti do país sob falsos pretextos.

De acordo com o recurso online Returning Heritage, que relata debates sobre restituição cultural, “o estado egípcio naquela época mantinha o veto sobre todos os objetos que considerava importantes demais para deixar o país”. Mas é possível que Borchard tenha conseguido “deturpar a importância” da apreensão, observou o autor do relatório, Lewis McNaught.

A remoção da escultura de Nefertiti ocorreu antes Tumba de Tutancâmon foi descoberto em 1922. Esta descoberta marcante levou O Egipto irá retirar todos os direitos “dados a escavadores estrangeiros para levarem para casa grandes descobertas”, observou McNaught no seu relatório.

O especialista acredita que sim “altamente improvável” que Hawass tenha sucesso em sua campanha para repatriar Nefertiti vocêa menos que ele ou as autoridades egípcias “apresentassem novas provas, houve um engano deliberado”.

“A forma como os despojos dessas escavações foram divididos nesta época é muitas vezes (se não sempre) envolta em mistério”, disse ele à DW.

Editado por: Maren Sass