Pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial começa nesta terça-feira; veja calendários

A Caixa Econômica Federal (CEF) começa a pagar nesta terça-feira (6) a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021.

Os primeiros a receber, já nesta terça, são os 2,36 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro e que não fazem parte do Bolsa Família. Para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos começam em 16 de abril.

A ajuda paga nesta terça será creditada em conta poupança social digital da Caixa, que poderá ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber o crédito nesta terça serão liberados no dia 4 de maio (veja nos calendários mais abaixo).

VEJA QUEM RECEBE NESTA TERÇA:

Os trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em janeiro, que receberam o benefício em dezembro

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial, pelo site auxilio.caixa.gov.br ou pelo site do Dataprev, https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/.

Calendários de pagamento

BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA

BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA