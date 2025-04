Pai doa medula e salva filho recém-nascido com câncer; “deu a vida pela 2ª vez”

13/04/202513 de abril de 2025

As operações de resgate em Sumy estão em andamento Imagem: Serviço de Emergência Ucraniano/AFP

Mais de 20 pessoas foram mortas quando dois mísseis balísticos russos atingiram o centro da cidade ucraniana do nordeste de Sumy no domingo, disse o prefeito interino da cidade e o escritório do promotor geral da Ucrânia.

Os mísseis atingiram por volta das 10h15, horário local (0715 GMT), enquanto as pessoas se reuniam para celebrar a festa cristã do domingo de palmeira.

“Neste domingo de palma brilhante, nossa comunidade sofreu uma terrível tragédia”, disse o prefeito interino Artem Kobzar em comunicado nas mídias sociais. “Infelizmente, já conhecemos mais de 20 mortes”.

O Gabinete do Promotor Geral disse que as investigações iniciais mostraram que pelo menos 21 pessoas foram mortas e 34 feridas no ataque. O número de lesões foi posteriormente elevado para 83 pelo Ministério do Interior, com sete filhos entre as casualidades.

Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyycondenou o ataque e pediu que a comunidade internacional respondesse.

“De acordo com informações preliminares, dezenas de civis foram mortos e feridos. Apenas uma escória imunda pode agir assim – levando a vida de pessoas comuns”, disse ele. “Conversas

nunca pararam mísseis balísticos e bombas aéreas. O que é necessário é uma atitude em relação à Rússia que um terrorista merece “.

A balança de mísseis balísticos atingiu ruas, edifícios residenciais, instalações educacionais e vários veículos, assim como as pessoas estavam indo para a igreja para o Palm domingo antes do feriado da Páscoa, Zelenskyy escreveu no Telegram.