Pai morre e filho fica ferido após colisão entre veículos no bairro Belo Jardim

A colisão entre um carro e uma motocicleta tirou a vida de Naum Gomes, de 39 anos e deixou seu filho, N.S.G de 14 anos, ferido na tarde desta terça-feira, 2, no km 6 da BR-364, próximo ao Distrito Industrial, região do Bairro Belo Jardim em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Naum e seu filho trafegavam em uma motocicleta modelo Suzuki 125 YES, de cor azul no sentido Porto Velho-Rio Branco, quando o condutor do veículo Fiat Palio, de cor vermelha, com uma carretinha reboque, perdeu o controle da direção e invadiu a pista contraria.

Naum e seu filho colidiram de frente com a carretinha. Com o impacto, Naum sofreu uma fratura na perna, traumatismo craniano e morreu no local. Já o seu filho sofreu ferimentos leves.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, Naum já estava sem vida.

O adolescente recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Populares chegaram a dizer que o condutor do veículo Fiat Palio perdeu o controle da direção após uma Carreta que transitava no mesmo sentido, Rio Branco-Porto Velho, colidir na carretinha reboque do carro. O condutor da Carreta teria fugido do local e foi abordado no posto de fiscalização da PRF na BR-364.

A área primeiramente foi isolada pelos Policiais Militares do Trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Foi feito os trabalhos de perícia e em seguida o corpo de Naum foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame cadavérico.

Os condutores dos veículos foram encaminhados à Delegacia para prestar esclarecimentos.