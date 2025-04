Panamá no limite, como alvo dos EUA, a influência do canal da China – DW – 04/10/2025

Os navios de guerra dos EUA poderiam em breve desfrutar de uso gratuito e prioritário do Panamá Canal, mas ainda há um longo caminho a percorrer antes das tensões em uma das passagens comerciais mais importantes do mundo.

O valor estratégico do Panamá – para o NÓS E muitas outras nações de navegação-é graças ao seu canal de 82 quilômetros (82 quilômetros), o que permite que os navios passem facilmente entre os oceanos do Pacífico e do Atlântico sem precisar descarregar carga ou navegar pela América do Sul.

O canal foi lançado para os holofotes desde o retorno de Donald Trump como presidente dos EUA em janeiro. Trump se opõe à crescente influência da China na região e falou repetidamente sobre “recuperar” o canal – que os EUA cederam ao Panamá em 1999. Ele não descartou uma invasão militar para alcançar seu objetivo.

Em meio a tensões sobre a retórica de Trump, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, se reuniu com o presidente do Panamá, José Raul Mulino nesta semana, para sustentar as relações. Uma declaração conjunta divulgada pela dupla na quarta -feira deu um tom amigável, mas os pontos de aderência permanecem.

A ‘soberania inalienável’ do Panamá perdida na tradução

Mulino já trabalhou para apaziguar o governo Trump sobre o assunto de China.

Depois de um Visita do Secretário de Estado dos EUA Marco Rubio em fevereiro Panamá confirmou que iria sair Cinto e estrada da China Iniciativa, que está construindo grandes projetos de infraestrutura, incluindo portos e aeroportos em todo o mundo.

Separadamente, a administração de Mulino pressionou conglomerados chineses que possuem portos panamânicos a sair do país.

Na quarta-feira, o primeiro ponto da declaração de Hegseth-Mulino abordou diretamente outro ponto importante de Trump Talking Point: Tolls. Trump sempre rotulou as taxas de uso do canal pagas pelos EUA como um “mau negócio” – embora, sob o tratado de neutralidade do canal, todas as nações sejam cobradas as mesmas taxas.

Embora o Panamá tenha dito que é impossível dar aos EUA a passagem livre nesses termos, parece que os navios de guerra dos EUA podem obter um esquema de remuneração neutra em termos de custo, juntamente com o acesso prioritário. “Primeiro e livre”, como Hegseth descreveu depois de negociações com Mulino.

E embora os militares do Panamá sejam a única força permissão para usar o canal, os dois países concordaram em realizar exercícios militares conjuntos. No entanto, o Panamá disse que não aceitará o restabelecimento das bases militares dos EUA no país.

Mas permaneceu um ponto de discórdia gritante. A versão em espanhol da declaração conjunta, divulgada pelo Panamá, disse que “Hegseth reconheceu a liderança do Panamá e a soberania inalienável sobre o Canal do Panamá e suas áreas adjacentes”.

Essa linha não apareceu na versão em inglês lançada pelo Pentágono.

Hegseth (centro) visitou as fechaduras de Miraflores do Canal do Panamá na Cidade do Panamá na terça -feira Imagem: Matias Delacroix/AP Photo/Picture Alliance

Natasha Lindstaedt, professora de cientistas políticos da Universidade de Essex, no Reino Unido, disse que a omissão é quase certamente uma manobra para manter o Panamá adivinhar sobre as intenções do governo Trump.

“Acho que era de propósito não colocá -lo na versão em inglês, fazer com que o Panamá se sinta incerto e não sinta que a situação foi resolvida”, disse ela à DW.

Soberania do canal por muito tempo um ponto de discórdia

Os EUA construíram o Canal do Panamá entre 1904 e 1914, criando uma hidrovia maciça entre as linhas de linhas do Pacífico e Caribe do país. Permitiu que os navios americanos – incluindo navios navais – passarem facilmente entre os dois oceanos.

As negociações para ceder o controle de volta ao Panamá começaram sob a administração Kennedy no início dos anos 1960 e foram continuadas pelos presidentes democratas e republicanos até Jimmy Carter formalizar tratados com o líder nacionalista panamenho Omar Torrijos em 1977.

Aqueles acordos de tratado viram o Panamá assumir o controle do canal na véspera de Ano Novo de 1999, sob as condições de que ele fosse operado de maneira neutra.

Ao contrário das reivindicações de Trumpo canal não foi presenteado aos panamenhos, nem é controlado pela China.

Panamá empurra as reivindicações do canal de Trump

‘Nós não é muito popular no Panamá’

Mas a China exerce influência no canal-é o segundo maior usuário atrás dos EUA, e as empresas chinesas operam portas em cada extremidade.

Isso diz respeito aos EUA, e especialmente ao governo de Trump Hawkish. O presidente ficou claro em sua intenção de neutralizar a crescente influência da China em todo o mundo, como evidenciado por seu nova guerra comercial transpacífica.

Embora Hegseth tenha dito que a segurança dos EUA seria alcançada por uma parceria com o Panamá, Trump falhou repetidamente em descartar a intervenção militar para recuperar o canal.

Isso representaria uma reviravolta dramática na política externa dos EUA. Em 1975, o secretário de Estado dos EUA, Henry Kissinger, disse ao presidente republicano Ford que a falta de negociação de uma entrega do canal levaria a “tumulto real; voluntários, manifestações, violência, e seríamos arrastados para todos os fórum internacionais. Isso não é problema para enfrentar o mundo. Parece puro colonialismo”.

No Panamá, esse sentimento permanece hojecom protestos regulares desde que Trump falou pela primeira vez em retomar a hidrovia. Nesta semana, cerca de 200 pessoas protestaram contra a visita de Hegseth na Cidade do Panamá e um manifestante queimou uma bandeira nos EUA.

Lindstaedt, Panamenian, disse que o retorno de Trump deixou o Panamá e a região em geral em questão.

“Isso basicamente dominou as manchetes no Panamá, com apenas perplexidade completa e medo de por que eles estão fazendo isso e quando terminará”, disse ela. “Os EUA não são muito populares no Panamá no momento.”

No entanto, Jorge Heine, ex-embaixador chileno na China e especialista em relações internacionais na Universidade de Boston, acredita que é improvável que um nós liderado por Trump vá adiante com uma intervenção militar.

“O presidente Trump combina uma retórica que às vezes pode parecer extremamente agressiva”, disse ele à DW.

“Mas, ao mesmo tempo, ele transmitiu que realmente não está muito interessado em ser um traficante de guerra e em implantar a força militar dos EUA tão agressivamente quanto alguns de seus antecessores”.

Trump leva a guerra comercial com a China para o próximo nível

Nós tentando espremer a China

A China, a principal parceira comercial da América Central e do Sul, rejeitou as alegações de Hegseth de ser uma influência “maligna” no Panamá.

Pequim também reagiu com uma revisão antitruste em uma proposta de aquisição da ativo da CK Hutchison Holdings, com sede em Hong Kong, no canal pela empresa de investimentos americana Blackrock.

Isso complicará ainda mais os esforços da BlackRock para adquirir US $ 22,8 bilhões (20,6 bilhões de euros) dos ativos portuários globais de Hutchison – incluindo dois locais no Panamá. O acordo foi anunciado em março, recebido por Trump e criticado por Pequim. O CEO da BlackRock, Larry Fink, disse que o acordo pode levar nove meses para ser certificado.

Hutchison também é pego por uma investigação do governo do Panamá em um contrato de 25 anos que assinou em 2021 para permitir que o conglomerado opere dois portos no canal. Os processos estão sendo considerados contra funcionários do governo envolvidos na autorização do acordo.

Mas as tentativas de espremer a influência chinesa na região podem não ser do melhor interesse de ambos os lados.

“O esforço dos Estados Unidos para diminuir a presença chinesa na América Latina, você poderia argumentar, é uma abordagem legítima”, disse Heine. Mas, ele acrescentou, se os EUA realmente quisessem “conquistar os corações e mentes” de governos e pessoas na América Latina, não deve “impedir a China de fazer negócios” na região.

“Isso acontece muito mal, porque é visto como algo que bloqueia essencialmente o crescimento latino -americano”, disse ele.

“A melhor maneira de proceder é que os Estados Unidos competam com a China: para dizer ‘podemos construir melhores portos, podemos fazer mais comércio, podemos construir fábricas melhores, podemos fazer melhores negócios com você'”.

