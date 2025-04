Papa Francisco doou último dinheiro que tinha para caridade e jovens presos; 200 mil euros

Notícia boa para mulheres. O SUS (Sistema Único de Saúde) vai substituir o papanicolau, incômodo e desagradável, pelo novo exame molecular de DNA-HPV, para detecção de câncer de colo de úterno.

De acordo com especialistas, esse novo método é mais eficaz na detecção precoce da doença. A mudança foi anunciada pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca) e segue recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A previsão é que o novo exame identifique subtipos do vírus HPV, como os oncogênicos 16 e 18, responsáveis por 70% das lesões precursoras do câncer. Uma vez confirmado o resultado positivo para esses tipos, a paciente será encaminhada diretamente para colposcopia e, se necessário, para condutas específicas.

Exame obrigatória para as mulheres adultas

O exame, hoje feito com o Papanicolau, é recomendado para as mulheres de 25 e 49 anos. O intervalo, a partir da mudança do tipo de teste a ser aplicado, será a cada cinco anos.

Com o novo método, também haverá coleta de material humano. Segundo as autoridades, a substituição pretende melhorar a detecção precoce e reduzir desigualdades regionais.

No Norte do país, por exemplo, o câncer do colo do útero é a principal causa de morte por câncer entre mulheres. A demora na entrega dos resultados, comum em estados como Acre, Maranhão e Mato Grosso, também impacta negativamente o início do tratamento.

Elevada incidência no país

Em 2020, houve 600 mil novos casos de câncer de colo de útero e 340 mil mortes no mundo.

Em mulheres com diagnóstico com HIV ou Aids, a frequência de infecções múltiplas, verrugas anogenitais, lesões intraepiteliais e neoplasias decorrentes da infecção pelo vírus é maior.

Em 2023, foram investidos R$ 18 milhões em um projeto-piloto de testagem realizado em Pernambuco. O teste molecular é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, desde 2021, como exame primário para diagnóstico do HPV.

O papilomavírus humano, ou HPV, é o causador de mais de 99% dos casos de câncer de colo do útero, que é o terceiro mais incidente entre as mulheres brasileiras, com cerca de 17 mil novos casos por ano.

Prevenção do HPV

O HPV é uma das principais causas dos casos de câncer do colo do útero, terceiro mais comum entre brasileiras.

A vacina está disponível no SUS em dose única para meninos e meninas de 9 a 14 anos, além de grupos específicos com indicação de até três doses, segundo a Agência Brasil.

O novo exame também é feito por meio de coleta, mas será realizado a cada cinco anos. Apenas mulheres entre 25 a 49 anos terão obrigatoriedade. Foto: Agência Brasil







