Papa Francisco nomeia grupo diversificado de cardeais – DW – 12/06/2024

Em qualquer momento Papa Francisco nomeia novos cardeais, sempre podemos esperar algumas surpresas. Neste sábado, o chefe do Igreja católica nomeará 21 novos clérigos para o Colégio Cardinalício. E, mais uma vez, algumas nomeações são incomuns.

Um dos novos nomeados terá apenas 44 anos – o que o torna o cardeal mais jovem em muito tempo. Outro completará 100 anos em dez meses – o que o torna o mais velho de todos os 253 cardeais. Entre os nomeados estão vários bispos de áreas metropolitanas da América Latina, conhecidos pelo seu papel ativo na sociedade.

Um dos nomeados é um membro indiano da Cúria que foi responsável pela organização das viagens do papa nos últimos três anos. Os arcebispos de Teerã e de Argel, nascidos respectivamente na Bélgica e na França, se apresentarão no sábado ao Papa na Basílica de São Pedro e receberão o barrete roxo do cardeal.

Rompendo com a tradição

Tal como aconteceu com as suas nove rondas anteriores de nomeações cardeais, Papa Francisco rompeu com a tradição. Este papa está agindo “de forma muito menos convencional” do que qualquer um dos seus antecessores dos últimos 200 a 250 anos, professor de teologia de Augsburgo e autor de “História dos Papas desde 1800”.

Por exemplo, Francisco engavetou o conceito de tornar cardeais quase automaticamente os líderes de importantes arquidioceses. Assim, os arcebispos de Paris, Sydney, Milão e Berlim ficaram de fora. “Em vez disso, Francisco muitas vezes escolhe clérigos que estão em linha com a política da sua Igreja, por exemplo, aqueles que estão muito envolvidos nas questões dos refugiados e da migração”, explicou Ernesti.

O Colégio dos Cardeais é o círculo de conselheiros mais próximo do líder supremo da Igreja Católica. Após a morte ou renúncia de um papa, todos os membros com menos de 80 anos elegem o seu sucessor num chamado conclave. Paulo VI (1963-1978) estipulou em 1975 que o número de eleitores papais no conclave não deveria exceder 120, mas o Papa Francisco eliminou esta limitação.

Um dos 21 novos cardeais já ultrapassou o limite de idade de 80 anos, mas isto ainda deixará um total de 140 cardeais com menos de 80 anos elegíveis para serem eleitores – e também para serem eleitos papa. Raramente, ou nunca, houve tantos. Até ao final de 2025, 15 cardeais terão atingido a idade de 80 anos e, portanto, já não serão potenciais eleitores papais. Se não houver mais mortes, ainda haverá 125 eleitores papais.

Conexões pessoais

Francisco moldou o círculo de participantes no próximo conclave. Pouco mais de 21% foram nomeados pelos seus antecessores João Paulo II (1978-2005) ou Bento XVI (2005-2013).

O papa gosta de escolher clérigos que não esperaram para se tornarem cardeais. O arcebispo de Tóquio, Tarcisio Isao Kikuchi, por exemplo, esteve em Roma para o Sínodo Mundial em Outubro, quando o Papa anunciou os nomes dos futuros cardeais durante o seu discurso de domingo. Kikuchi não estava ouvindo. Quando alguém o parabenizou de repente, ele inicialmente pensou que era uma piada. Até que o cardeal de Bogotá lhe mostrou um vídeo com as palavras do Papa.

O desejo do Papa de tornar o Colégio Cardinalício mais internacional é evidente. No conclave de 2013, que elegeu o argentino Jorge Mario Bergoglio como sucessor de Bento XVI, hoje Papa Francisco, participaram 115 cardeais de 48 países, incluindo 28 italianos (hoje: 17) e seis alemães (hoje: três), mas apenas onze cardeais da Ásia e da Oceania (hoje: 29) e onze da África (hoje: 18).

De acordo com o historiador eclesiástico ítalo-americano Massimo Faggioli, outro elemento é mais importante do que a internacionalização: os nomeados muitas vezes têm uma relação pessoal especial com o Papa Francisco, muitas vezes devido à sua pertença comum à ordem jesuíta, ou apenas por simpatia pessoal. Faggioli diz que durante a época de João Paulo II e Bento XVI, esses laços pessoais foram muito criticados.

As decisões pessoais do papa favorecem candidatos da África, América Latina e Ásia. Faggioli disse que há algum tempo que nenhum potencial eleitor papal vem da Irlanda, embora a maioria da população daquele país seja de crentes católicos. O nomeado da Austrália, por outro lado, é um ucraniano que cuida especificamente do número relativamente pequeno de crentes católicos ucranianos na Austrália.

Poderá Francisco, que em breve completará 88 anos, conseguir predeterminar a decisão de um futuro conclave através da sua política de pessoal? Ernesti está cético. Cada papa certamente tenta garantir que o seu trabalho continue desta forma. Contudo, a história da igreja mostra que isto não é tão fácil. “Poderíamos dizer que os conclaves são, em última análise, imprevisíveis”, concluiu Ernesti.

Faggioli vê outro problema. O Colégio dos Cardeais é agora mais internacional, diz ele, mas muitos dos cardeais nunca se encontraram pessoalmente, uma vez que o Papa Francisco raramente convoca reuniões cardeais obrigatórias, o que se destina precisamente a promover a compreensão mútua.

“Na minha opinião, isto é um risco”, disse Faggioli. “Existe o perigo de que seja apenas um grupo de pessoas que um dia se reúna e depois tenha o problema de eleger um novo papa sem se conhecerem”, acrescentou.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.

