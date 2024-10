Paquistão aprova emenda que autoriza o Parlamento a escolher o juiz principal | Notícias dos tribunais

O governo do Paquistão aprovou novas alterações constitucionais para dar aos legisladores mais poder na nomeação do juiz superior – uma medida vista como uma marginalização dos tribunais que alegadamente favoreceram o antigo primeiro-ministro encarcerado, Imran Khan.

O 26º Projeto de Emenda Constitucional foi aprovada na manhã de segunda-feira, no que marcou o culminar de meses de negociações, seguido por uma sessão noturna de horas de duração da Assembleia Nacional, como é conhecida a câmara baixa do parlamento no país.

A alteração diz que o presidente do Supremo Tribunal será agora seleccionado por uma comissão parlamentar e terá um mandato fixo de três anos.

Desde que as eleições gerais de Fevereiro deste ano foram marcadas por alegações de fraude, as relações entre o governo e o tribunal superior azedaram, uma vez que múltiplas decisões judiciais apoiaram Khan e os seus Partido Tehreek-e-Insaf (PTI) do Paquistão.

A emenda veio poucos dias antes de o juiz-chefe da Suprema Corte, Qazi Faez Isa, se aposentar. De acordo com a lei anterior, Isa teria sido substituído pelo próximo juiz mais graduado, Mansoor Ali Shah, que emitiu consistentemente veredictos considerados favoráveis ​​a Khan e ao PTI.

Também serão criados novos grupos de juízes seniores para ponderar exclusivamente sobre questões constitucionais – questão que esteve no centro das recentes disputas entre o governo e o PTI no Supremo Tribunal Federal.

Quando o projeto de lei foi aprovado antes do amanhecer, o primeiro-ministro Shehbaz Sharif disse que era “um dia histórico… de afirmação da supremacia do Parlamento”.

“A alteração de hoje, dia 26, não é apenas uma alteração, mas um exemplo de solidariedade e consenso nacional. Um novo sol nascerá, emanando por todo o país”, disse Sharif.

O seu partido Liga Muçulmana-Nawaz reuniu uma maioria de dois terços a favor do projecto de lei, com o apoio do seu rival de longa data que se tornou parceiro, o Partido Popular do Paquistão. Alguns deputados rebeldes do PTI também votaram a favor da reforma.

‘Sufocando um Judiciário livre’

Mas os líderes do PTI, o maior bloco no parlamento, reagiram às alterações.

“Essas alterações equivalem a sufocar um judiciário livre. Eles não representam o povo do Paquistão”, disse Omar Ayub Khan, do PTI, líder da oposição na Assembleia Nacional. “Um governo formado através de fraude não pode alterar a constituição.”

O analista Bilal Gilani, que dirige a principal agência de sondagens do Paquistão, disse que as alterações trazem algumas “vitórias” – incluindo trazer equilíbrio ao activismo do poder judicial. “Um lado mais sinistro desta alteração cria um Judiciário que é mais flexível com as preocupações do governo”, acrescentou.

Na segunda-feira, o jornal Dawn do país previu que a lei poderia intensificar o confronto entre ramos do estado. “Dadas as rixas e divisões de longa data… as mudanças que estão a ser feitas podem desencadear um novo impasse entre a fraternidade jurídica e o governo”, dizia um editorial.

Em Julho, o Supremo Tribunal do Paquistão decidiu que a Comissão Eleitoral do Paquistão não deveria ter marginalizado o partido de Khan na campanha eleitoral, forçando os seus deputados a apresentarem-se como independentes devido a uma violação técnica. Também deu ao PTI uma série de assentos não eleitos para mulheres e minorias religiosas, o que daria ao partido de Khan o maior número de parlamentares.

Outros tribunais também revogaram as condenações ou sentenças pessoais de Khan. No início deste ano, seis juízes do Supremo Tribunal do Paquistão acusaram a agência de inteligência do país de os intimidar e coagir. Casos “politicamente consequenciais”.

Khan continua extremamente popular e continua a desafiar o sistema com protestos frequentes, apesar de definhar na prisão por acusações que, segundo ele, têm motivação política. Ele foi destituído do poder em um voto de desconfiança em 2022, depois que analistas dizem que ele caiu em desgraça com os generais.

Ele empreendeu uma campanha desafiadora contra os militares – uma importante linha vermelha num país que tem visto décadas de governo militar – que foi recebida com uma severa repressão contra a sua liderança e apoiantes.