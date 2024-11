Paris presta homenagem às vítimas do 13 de novembro, na presença de Michel Barnier

O Sport Club Corinthians Paulista anuncia como se dará a venda de ingressos e a recepção do público na Neo Química Arena para a partida entre Corinthians x Cruzeiro, que será no dia 20 de novembro, às 11h, em confronto válido pela 34ª rodada do Brasileirão 2024.





A abertura das vendas será realizada de forma escalonada, levando em consideração (enquanto houver ingressos disponíveis) as prioridades Acessibilidade e Fiel Torcedor.





INFORMAÇÕES SOBRE VENDA DE INGRESSOS





A venda dos ingressos será feita exclusivamente online, pela plataforma www.fieltorcedor.com.br; não haverá bilheteria física.





Atente-se ao endereço correto do site para evitar golpes.





QUARTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 17H





Abertura para Não Pagantes e PCDs – Saiba mais





QUINTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 11H





Abertura da venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor.





QUINTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 13H





Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 80 pontos independentemente do plano e membros adimplentes do plano Meu Amor, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).





QUINTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 15H





Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 60 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).





QUINTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 17H





Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 40 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).





QUINTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 19H





Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 20 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).





SEXTA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 11H





Abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor, que terão acesso à compra de ingressos e do estacionamento pela plataforma online www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).





DOMINGO, 17 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 11H





Abertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra dos ingressos disponíveis em suas categorias pelo site www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).





DESCONTOS PARA FIEL TORCEDOR





No confronto diante do Cruzeiro, pelo Brasileirão 2024, membros do plano Minha Vida terão descontos de 25% a 83%, os do plano Minha História terão descontos de 35%, e os do plano Meu Amor, de 25%.





VALORES DOS INGRESSOS POR SETOR





NORTE – R$ 50,00

SUL – R$ 160,00

LESTE SUPERIOR LATERAL – R$ 90,00

LESTE SUPERIOR CENTRAL – R$ 90,00

LESTE INFERIOR LATERAL – R$ 100,00

LESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 150,00

OESTE SUPERIOR – R$ 170,00

OESTE INFERIOR CORNER – R$ 220,00

OESTE INFERIOR LATERAL – R$ 240,00









INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O ACESSO À NEO QUÍMICA ARENA





– Para evitar aglomerações na entrada, pedimos que os torcedores cheguem à Neo Química Arena com no mínimo uma hora e meia de antecedência em relação ao horário de início da partida;

– Pedimos aos torcedores que privilegiem meios de pagamento sem contato (cartões) no interior da arena;

– Pedimos especial atenção no momento após a partida, evitando aglomerações nos portões de saída e aguardando em seu assento, se necessário, o momento oportuno de se retirar;

– Clique aqui para saber mais sobre acessos aos estacionamentos da Neo Química Arena. Para membros do Fiel Torcedor que adquirirem estacionamentos, é obrigatória a apresentação do QR Code. Comprovantes de pagamento não serão aceitos na entrada do estádio.

Para mais informações sobre cuidados e precauções na hora de adquirir seus ingressos, clique aqui.





Atenciosamente,

Sport Club Corinthians Paulista

