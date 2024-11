Parlamento da Abkhazia ataca acordo de investimento russo – DW – 15/11/2024

Na quinta-feira, o presidente eleito dos EUA Donald Trump cético em relação à vacina nomeado Robert F. Kennedy Jr. para chefiar a principal agência de saúde do país, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

“Estou emocionado em anunciar Robert F. Kennedy Jr como Secretário de Saúde e Serviços Humanos (HHS) dos Estados Unidos”, escreveu Trump na quinta-feira em sua plataforma de mídia social, Truth Social.

Quem é Robert F. Kennedy Jr?

Kennedy, 70 anos, também conhecido como RFK Jr.é advogado ambiental e membro da família política americana Kennedy.

Ele é filho do falecido senador e procurador-geral dos EUA, Robert F. Kennedy, e sobrinho de John F. Kennedy, que foi presidente dos EUA entre 1961 e 1963, quando era assassinado.

Ele é conhecido por ter um distúrbio neurológico que afeta sua voz, e que a mídia norte-americana informou que ele atribui a uma vacina contra gripe que recebeu.

Kennedy concorreu à presidência nas eleições deste ano, inicialmente como Democrata. Depois de não conseguir uma indicação do partido, ele concorreu às eleições como independente. No final de agosto, ele desistiu de sua candidatura presidencial completamente para dar o seu apoio a Trump.

A nomeação de Kennedy como secretário da Saúde e dos Serviços Humanos na próxima administração Trump não é uma surpresa. Mesmo antes da sua eleição, Trump, durante os seus comícios, elogiava Kennedy como alguém que “se preocupa mais com os seres humanos, a saúde e o ambiente do que qualquer outra pessoa”.

O presidente eleito disse num comício em Nova Iorque, em 27 de outubro, que deixaria Kennedy “enlouquecer” em matéria de saúde, alimentação e medicamentos.

Kennedy cunhou o slogan “Make America Healthy Again” (MAHA).

O que o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA faz?

O departamento supervisiona todos os assuntos federais de saúde nos EUA.

Ele supervisiona o Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA), os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), os Institutos Nacionais de Saúde (NIH) e os programas massivos de serviços Medicare e Medicaid, que fornecem cobertura de saúde para pessoas com renda limitada, pessoas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência pessoas.

Qual é a posição de Kennedy em questões de saúde?

Kennedy tornou-se objeto de polêmica devido à sua posição em diversas questões. Estes incluem:

Vacinas

Kennedy há muito é cético em relação às vacinas. Ele é o presidente do grupo ativista sem fins lucrativos Children’s Health Defense, que divulga amplamente informações antivacinas.

Ele também tentou divulgar a teoria da conspiração de que as vacinas causam autismo em crianças. Um exemplo disso foi durante uma entrevista em 2005 com Joe Scarborough no canal de notícias americano MSNBC.

Ele repetiu essa teoria em um episódio de 2023 do podcast Joe Rogan Experience. A noção de que as vacinas causam autismo foi refutada por inúmeros estudos científicos.

A NBC News informou que Kennedy também acredita que a vacina contra a gripe fez com que ele desenvolvesse um distúrbio neurológico raro que afetou sua voz.

No entanto, ele nega ser um “antivaxxer” e disse à NBC News, um dia depois da vitória de Trump, que não “tirará as vacinas de ninguém”.

Flúor na água

De acordo com o site do CDC, a maioria das comunidades nos EUA adiciona uma pequena quantidade de flúor à água da torneira para prevenir cáries e melhorar a saúde bucal. A fluoretação da água é uma recomendação do CDC.

Em 4 de novembro, Kennedy se manifestou contra a fluoretação da água em uma postagem nas redes sociais. Trump disse que a ideia “parece boa” para ele.

“O flúor é um resíduo industrial associado à artrite, fraturas ósseas, câncer ósseo, perda de QI, distúrbios do desenvolvimento neurológico e doenças da tireoide”, escreveu Kennedy.

Uma revisão federal publicada pelo Programa Nacional de Toxicologia dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) em Agosto concluiu que níveis mais elevados de flúor estão de facto ligados a um QI mais baixo em crianças.

No final de Setembro deste ano, o juiz distrital dos EUA, Edward Chen, ordenou que a Agência de Protecção Ambiental (EPA) regulasse ainda mais a fluoretação da água, uma vez que poderia prejudicar o desenvolvimento intelectual das crianças.

Ele alertou que não é certo se a quantidade atual de flúor na água está causando perda de QI nas crianças.

Especialistas científicos dizem que são necessárias mais pesquisas para chegar a uma conclusão sólida sobre este assunto.

De acordo com o CDC, não foram encontradas evidências de que o flúor possa afetar outros aspectos da saúde, como causar defeitos congênitos ou câncer.

Administração de Alimentos e Medicamentos

Kennedy tem sido muito crítico em relação à FDA, que supervisiona quase 3 biliões de dólares em medicamentos, alimentos e produtos de tabaco. Em entrevistas e nas redes sociais, Kennedy acusou o pessoal da agência de ser motivado por interesses corporativos e de “cumprir as ordens” das Big Pharma e Big Food, informou a agência de notícias Reuters.

Em outubro deste ano, Kennedy escreveu em um post X: “Se você trabalha para a FDA e faz parte deste sistema corrupto, tenho duas mensagens para você: 1. Preserve seus registros e 2. Faça as malas”.

A guerra da FDA contra a saúde pública está prestes a terminar. Isso inclui sua supressão agressiva de psicodélicos, peptídeos, células-tronco, leite cru, terapias hiperbáricas, compostos quelantes, ivermectina, hidroxicloroquina, vitaminas, alimentos limpos, luz solar, exercícios, nutracêuticos e qualquer coisa… -Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) 25 de outubro de 2024

COVID 19

Kennedy se opôs ao bloqueio federal imposto após o surto de COVID-19 nos EUA. As restrições, que obrigavam as pessoas a ficarem confinadas em suas casas e com restrições quanto às pessoas com quem poderiam se encontrar pessoalmente, foram implementadas para evitar a propagação do vírus.

Ele também promoveu o uso da hidroxicloroquina como cura para o vírus, que foi desacreditado como uma cura eficaz.

Além disso, em julho de 2023, o New York Post publicou um vídeo no qual Kennedy parecia afirmar que o vírus tinha sido concebido para atingir pessoas com base na sua etnia. Nenhuma evidência foi mostrada para apoiar esta teoria.

“COVID-19 tem como alvo atacar caucasianos e negros. As pessoas mais imunes são os judeus Ashkenazi e os chineses”, ele pode ser ouvido dizendo no vídeo.

Como as pessoas estão reagindo à nomeação de Kennedy por Trump?

Embora alguns republicanos no Congresso, estreitamente alinhados com Trump, tenham saudado a nomeação, muitos dizem estar apreensivos.

Bill Cassidy, senador republicano da Louisiana, publicou na sua conta X, dizendo que Kennedy “defendeu questões como alimentos saudáveis ​​e a necessidade de maior transparência na nossa infra-estrutura de saúde pública”, acrescentando que está ansioso por aprender sobre outras posições políticas de Kennedy.

Cassidy se formou em medicina pela Escola de Medicina da Universidade Estadual de Louisiana e trabalhou como médico antes de entrar na política.

.@RobertKennedyJr tem defendido questões como alimentos saudáveis ​​e a necessidade de maior transparência na nossa infra-estrutura de saúde pública. Estou ansioso para aprender mais sobre suas outras posições políticas e como elas apoiarão uma agenda conservadora e pró-americana. – Senador dos EUA Bill Cassidy, MD (@SenBillCassidy) 14 de novembro de 2024

O senador republicano de Wisconsin, Ron Johnson, postou no X: “(Kennedy é) um brilhante e corajoso contador da verdade, cujo compromisso inabalável com a transparência tornará a América uma nação mais saudável”.

Quando perguntaram a Tommy Tuberville, senador republicano do Alabama, se votaria para confirmar a nomeação de Kennedy, Tuberville respondeu com “100 por cento”. Ele postou em sua conta X dizendo: “Ninguém fez mais para expor a corrupção nas grandes indústrias farmacêuticas e alimentícias. Torne a América saudável novamente!” O senador do Alabama também é membro do Comitê de Saúde do Senado.

No entanto, a senadora republicana do Maine, Susan Collins, foi citada no The New York Times como tendo dito: “Acho algumas das suas declarações alarmantes, mas nunca me encontrei com ele, nem me sentei com ele, nem o ouvi falar longamente. ”

Os democratas levantaram algum alarme sobre a nomeação de Kennedy.

Ed Markey, senador democrata por Massachusetts, citou uma notícia sobre a nomeação de Kennedy em sua plataforma X, ao lado das palavras “Perigoso. Não qualificado. Não é sério.

A senadora de Washington Patty Murray, uma democrata, também citou a notícia no X, dizendo que a nomeação poderia “retroceder a América em termos de saúde pública, direitos reprodutivos, pesquisa e muito mais”. “Isso não poderia ser mais perigoso”, escreveu ela.

Isto não poderia ser mais perigoso. Não há como dizer até que ponto um teórico da conspiração antivaxxer e marginal como RFK Jr. poderia atrasar a América em termos de saúde pública, direitos reprodutivos, pesquisa e muito mais. E as consequências não são teóricas – são questões de vida ou morte. https://t.co/nE3Lw2oJRE – Senadora Patty Murray (@PattyMurray) 14 de novembro de 2024

“Colocar alguém no comando de qualquer serviço de saúde pública que nega a vacina coloca em risco a estabilidade da nação em geral”, disse Jeremy Levin, CEO da empresa de biotecnologia Ovid Therapeutics e ex-presidente do grupo de lobby de biotecnologia BIO, à agência de notícias Reuters. em outubro.

“A negação da vacina, que é um elemento central do RFK, é talvez tão perigosa quanto qualquer coisa que se possa imaginar”, disse Levin.

As ações dos fabricantes de vacinas, incluindo a multinacional americana Pfizer e a fabricante de vacinas mRNA Moderna, caíram até 2% após a notícia.