PAUSA TARIFICADA USES DOS INDIA RETELHAR EXPORTAÇÕES – DW – 15/04/2025

Presidente dos EUA Donald Trump’s decisão de de volta em suas tarifas Na maioria das nações, durante 90 dias deu espaço à Índia para explorar outros mercados.

Como negocia um Acordo de Comércio com WashingtonNova Délhi também está diversificando ativamente seus mercados de exportação para reduzir a dependência dos EUA, o que representa cerca de 18% do total de exportações da Índia.

Na semana passada, o ministro da indústria e o ministro da indústria, Piyush Goyal, disse que “não negociamos com uma arma”.

“As restrições oportunas são boas, pois nos incentivam a conversar rapidamente, mas até que possamos proteger os interesses do país e das pessoas, nunca é bom ser apressado”, disse Goyal a repórteres.

Índia e o Reino Unido também estão trabalhando para garantir um acordo comercial, com funcionários de Nova Délhi dizendo que a guerra comercial de Trump acrescentou um senso de urgência.

“Acho que os dois lados percebem que tivemos muitas discussões, o que valeu a pena, mas agora é hora de concluir (o acordo comercial com Londres)”, disse a ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, durante sua recente visita ao Reino Unido.

Adaptando -se durante tempos incertos

A ameaça de maior Tarifas dos EUA está solicitando exportadores indianos de têxteis, bens de engenharia, eletrônicos, jóias e jóias a repensar suas estratégias para se manter competitivo.

Mihir Jhaveri, diretor de receita da AQE Digital, uma empresa de soluções de TI, disse à DW que as empresas de TI indianas devem ir além da vantagem de custo para se tornar parceiros estratégicos de transformação.

“Tarifas, nesse sentido, estão forçando o setor a acelerar essa mudança. Estamos abraçando esse desafio investindo em plataformas lideradas por IP, soluções verticalizadas e modelos de serviço nativos da AI que vão muito além da entrega tradicional de TI”, disse Jhaveri.

Ele ressaltou que a mudança de política dos EUA prevista está levando a muitas empresas de TI indianas a descartar seus fluxos de receita.

“Adotamos uma abordagem mais deliberada, não apenas mudando de geografias, mas aprofundando a relevância do cliente em mercados emergentes -chave, como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Cingapura, Alemanha e África do Sul”, acrescentou Jhaveri.

Tentando enganar o golpe tarifário

Os EUA são o maior parceiro comercial da Índia, com o comércio anual de bens bilaterais, totalizando US $ 129,2 bilhões (113,8 bilhões de euros) em 2024, de acordo com o escritório de representação comercial dos EUA.

Enquanto a Índia exportou mais de US $ 87 bilhões em mercadorias para os EUA, as exportações americanas para a Índia totalizaram US $ 41,8 bilhões – resultando em um superávit comercial de US $ 45,7 bilhões a favor da Índia.

Tanto os EUA quanto a Índia desejam finalizar um acordo até setembro a outubro de 2025, com o objetivo de mais do que o dobro do comércio bilateral para US $ 500 bilhões até 2030.

Lekha Chakraborty, professor do Instituto Nacional de Finanças e Políticas Públicas, disse que as tarifas retaliatórias podem prejudicar fabricantes indianos como empresas de aço, afetando ambos troca e investimento direto estrangeiro (IDE).

“Os acordos comerciais regionais oferecem uma solução viável para mitigar esses efeitos. À medida que a dinâmica comercial da Índia muda para os países vizinhos, os ‘modelos de gravidade do comércio’ de apoio priorizando o comércio com países nas proximidades”, disse Chakraborty à DW.

“Esta crise apresenta oportunidades para a Índia reforçar os laços do bairro”, acrescentou. “Ao focar no comércio regional, a Índia pode reduzir sua dependência de mercados distantes e fortalecer sua resiliência econômica”.

A localização estratégica e o potencial econômico da Índia fazem isso um parceiro atraente para acordos comerciais regionais – permitindo navegar pelos desafios representados pelas ações comerciais do governo Trump, acrescentou.

“Os fabricantes indianos não estão sentados em silêncio. Estamos nos movendo rapidamente. Muitas empresas globais que procuram alternativas para China estão se voltando para a Índia, e estamos aproveitando essa chance “, de acordo com Nikul Shah, co-fundador e CEO da Indiesemic, especializada em sistemas semicondutores e incorporados.

“As tarifas podem ir e vir, mas o crescimento tecnológico que está acontecendo na Índia agora é fenomenal”, disse Shah à DW.

“Também estamos reduzindo nossa dependência nos EUA, encontrando novos clientes na Europa, Oriente Médio e Sudeste Asiático. Em eletrônicos, em vez de apenas enviar peças, estamos construindo produtos mais inteligentes e completos”.

Diversificando além dos EUA

US $ 32 bilhões da Índia indústria de jóias e joias também está usando a pausa de 90 dias para reavaliar sua exposição aos EUA e diversificar seus mercados de exportação.

Muitos exportadores estão de olho nos mercados nos Emirados Árabes Unidos, na América Latina e na Arábia Saudita para compensar possíveis perdas nas vendas dos EUA.

“Em resposta às recentes tarifas dos EUA, os próprios fabricantes indianos estão mudando suas estratégias de exportação, em vez de defender uma resolução atrasada para o comércio”, disse Kushal Patel, diretor administrativo da Axita Cotton, um grande exportador de fardos de algodão e fios de algodão e fios internacionais.

Patel disse à DW que os fabricantes estão se voltando para agregar valor e inovação para compensar o efeito das tarifas e aumentar a competitividade.

Enquanto isso, os fornecedores de peças de automóveis estão acelerando as remessas para os EUA para aproveitar a suspensão tarifária.

“Para o curto prazo, os fornecedores de automóveis podem analisar as mercadorias para os EUA para manter um buffer até que os preços possam ser renegociados. Devemos olhar para os mercados alternativos, mas isso desafiará o que muitas empresas farão o mesmo”, disse Dilip Chenoy, ex -diretor geral da Sociedade dos Manufactedores Automobilizados Indianos.

“Por fim, devemos nos esforçar para ser líderes em tecnologia e inovação. É um caminho difícil e difícil, mas factível”, acrescentou Chenoy.

