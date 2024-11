Pelo menos 38 pessoas mortas em dezenas de ataques israelenses no leste do Líbano | Israel ataca o Líbano Notícias

O chefe do Hezbollah, Naim Qassem, diz não acreditar que a “ação política” acabará com a guerra com Israel.

Pelo menos 38 pessoas foram mortas em vários ataques em torno de Baalbek, no Vale do Bekaa, enquanto Israel intensifica os ataques no leste do Líbano, de acordo com o governador regional.

Bachir Khodr, governador da província de Baalbek Hermel, disse na quarta-feira que cerca de 40 ataques israelenses na província mataram 38 pessoas e feriram outras 54.

Entretanto, ao anoitecer, mais ataques israelitas atingiram os subúrbios ao sul de Beirute. Isto ocorreu depois que o exército israelense emitiu avisos de evacuação forçada para três áreas no sul do Líbano.

O porta-voz militar israelense disse no X que os residentes dos subúrbios ao sul de Burj al-Barajneh, Laylaki e Haret Hreik devem partir, acrescentando: “Vocês estão localizados perto de instalações e interesses afiliados ao Hezbollah, contra os quais os (militares) agirão no próximo futuro.”

Uma hora depois dos avisos, ocorreram pelo menos quatro ataques israelenses na área. Não houve relatório imediato sobre possíveis vítimas e o que foi alvo.

Durante o ano passado, Israel e o grupo armado libanês Hezbollah têm trocado ataques retaliatórios. Os combates intensificaram-se no final de Setembro, após uma ataque mortal a pagers no Líbano, e Israel iniciou uma operação terrestre limitada nas aldeias fronteiriças libanesas.

‘Combatentes da resistência treinados’

Os ataques de quarta-feira ao Líbano ocorreram depois do secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem, ter dito não acreditar que uma “acção política” iria acabar com a guerra.

“Quando o inimigo decide parar a agressão, há um caminho para negociações que definimos claramente – negociações indiretas através do estado libanês e do presidente (do parlamento, Nabih) Berri”, disse Qassem num discurso gravado que marca 40 dias desde o seu antecessor. , Hassan Nasrallahfoi morto em um ataque.

“Temos dezenas de milhares de combatentes da resistência treinados”, acrescentou o chefe do Hezbollah.

Entretanto, o primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, disse na quarta-feira que os ataques de Israel ao Líbano estavam a tornar-se “crimes contra a humanidade”.

Mikati disse ao gabinete do Líbano que Israel estava a obstruir os esforços internacionais para acabar com os combates e que responsabilizou a comunidade internacional pela “guerra implacável” de Israel contra o seu povo.

O presidente da Câmara, Berri, encontrou-se com os embaixadores dos Estados Unidos e da Arábia Saudita no Líbano na quarta-feira para discutir desenvolvimentos políticos, disse seu gabinete sem entrar em detalhes.

Os esforços dos EUA para pôr fim aos combates entre Israel e o Hezbollah, que incluíam uma proposta de cessar-fogo de 60 dias, perderam força na semana passada no período que antecedeu as eleições nos EUA, nas quais o ex-presidente Donald Trump foi reeleito.

Segundo o exército israelense, desde a manhã de quarta-feira, 120 foguetes foram disparados do Líbano para Israel.

No início do dia, o Hezbollah disse que tinha como alvo uma base militar perto do principal aeroporto de Israel, perto de Tel Aviv. A Autoridade Aeroportuária de Israel disse que o ataque não interrompeu as operações.

O Ministério da Saúde Pública do Líbano disse que desde o início dos combates no ano passado, mais de 3.000 pessoas foram mortas em ataques israelenses ao Líbano, com a maioria ocorrendo nas últimas seis semanas.