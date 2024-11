Pequim confirma visita de Estado de Xi ao Brasil – 08/11/2024 – Mundo

Gabrielle Canon in Oakland and Anna Betts



Um incêndio florestal provocado pelo vento assolou comunidades rurais e residenciais a noroeste de Los Angelescarbonizando mais de 20.500 acres e destruindo dezenas de casas.

O incêndio na montanha no condado de Ventura, Califórniacontinuou a queimar na manhã de quinta-feira, enquanto imagens mostravam dezenas de estruturas transformadas em ruínas fumegantes que agora revestem as ruas onde antes existiam bairros.

Os bombeiros disseram em entrevista coletiva na noite de quinta-feira que uma avaliação das equipes de danos revelou 132 estruturas destruídas, a maioria casas, e 88 estruturas danificadas.

“Este é um incêndio desafiador e provocado pelo vento. Ainda estamos com 0% de contenção, pois ainda estamos nos concentrando na segurança da vida e na defesa da estrutura”, disse o porta-voz dos bombeiros do condado de Ventura, Andy VanSciver, em uma entrevista coletiva matinal, acrescentando que o condado enviou 10 equipes de avaliação de danos para percorrer rua por rua. para calcular o pedágio. Na noite de quinta-feira, o incêndio estava 5% contido.

Centenas de bombeiros combateram o incêndio durante a noite usando recursos terrestres e helicópteros, de acordo com o Corpo de Bombeiros do condado de Venturae as autoridades acrescentaram que mais recursos estavam a caminho.

Alimentado por ventos fortes com rajadas de até 85 mph (187km/h) e níveis de umidade tão baixo quanto 8%, o incêndio rápido deu aos residentes pouco tempo para fugir na quarta-feira, causando evacuações frenéticas de mais de 10.000 pessoas. Aproximadamente 3.500 casas e empresas permanecem sob ameaça, segundo autoridades.

Muitos animais de grande porte também precisavam de resgate, pois grupos equestres esforços coordenados on-line para proteger trailers e barracas como feiras e outras áreas de evacuação lotadas.

Os ventos quentes e secos de Santa Anas que normalmente atingem o sul da Califórnia nesta época do ano não foram inesperados. Mas anos consecutivos de fortes estações chuvosas semearam essas paisagens com gramíneas que se transformaram em material inflamável depois de serem assadas no calor do verão. Combinado com a baixa umidade e a tendência natural de queimaduras desta região, a receita perfeita foi definida para o desastre se desenrolar.

Bombeiros e delegados do xerife empurram um carro antigo para longe de uma casa em chamas enquanto o incêndio na montanha queima em Camarillo, Califórnia, na quarta-feira. Fotografia: Noah Berger/AP

“O incêndio na montanha é outro lembrete preocupante de que quando você combina nossas paisagens naturais de chaparral e os fortes ventos de Santa Ana com estações secas mais longas e quentes, você tem todos os ingredientes para que esses eventos devastadores aumentem em frequência, escala e velocidade”, disse o Dr. Hall, diretor do Centro de Ciências Climáticas da UCLA, em comunicado.

“Infelizmente, nunca é uma questão de ‘se’, mas sim de ‘quando’ e ‘quão grande’ quando se trata de incêndios florestais no sul da Califórnia.”

Na manhã de quinta-feira, o Serviço Meteorológico Nacional relatado que a umidade relativa era tão baixa quanto 10%, com rajadas de vento de 60 mph em certas áreas. Avisos de vento forte e avisos de fumaça densa estão em vigor para certas regiões na quinta-feira.

O alerta de bandeira vermelha permanecerá em vigor na maioria das áreas durante grande parte da quinta-feira e se estenderá até sexta-feira manhã para as mesmas regiões, incluindo o império interior, as encostas costeiras do condado de San Bernardino e as áreas montanhosas do condado de San Diego e Riverside.

Drew Smith, chefe assistente do corpo de bombeiros do condado de Los Angeles, disse que as condições que levaram aos avisos de bandeira vermelha foram responsáveis ​​pelo crescimento exponencial do incêndio, descrevendo como o incêndio cuspiu brasas que moveram as chamas até cinco quilômetros à frente. “Isso torna muito desafiador para nossos bombeiros combater esses incêndios”, disse ele.

Mas em uma atualização na manhã de quinta-feira, o NWS disse que as condições no local onde o fogo está queimando melhoraram em relação ao dia anterior.

A condição particularmente extrema de bandeira vermelha prevista para a área, caracterizada por combustíveis criticamente secos, baixa umidade e ventos fortes, “moderou um pouco”, de acordo com Rich Thompson do NWS, que falou aos repórteres na quinta-feira. “Felizmente, no meio da tarde esperamos que os ventos de Santa Ana diminuam de intensidade”, acrescentou. “Até às 18h desta noite, esperamos que as condições de bandeira vermelha terminem em toda a área.”

Guia rápido Termos de incêndio florestal nos EUA, explicados Mostrar Acres queimados Os incêndios florestais nos EUA são medidos em termos de hectares. Embora o tamanho de um incêndio florestal não esteja necessariamente correlacionado com a sua impacto destrutivoa área cultivada fornece uma maneira de entender a pegada de um incêndio e a rapidez com que ela cresceu. Existem 2,47 acres em um hectare e 640 acres em uma milha quadrada, mas isso pode ser difícil de visualizar. Aqui estão algumas comparações fáceis: um acre equivale aproximadamente ao tamanho de um campo de futebol americano. O aeroporto de Heathrow, em Londres, tem cerca de 3.000 acres. Manhattan cobre cerca de 14.600 acres, enquanto Chicago tem cerca de 150.000 acres e Los Angeles tem cerca de 320.000 acres. Megafogo Um megaincêndio é definido pelo National Interagency Fire Center como um incêndio florestal que queimou mais de 100.000 acres (40.000 hectares). Nível de contenção O nível de contenção de um incêndio florestal indica quanto progresso os bombeiros fizeram no controle do incêndio. A contenção é conseguida através da criação de perímetros através dos quais o fogo não pode se mover. Isto é feito através de métodos como colocar retardadores de fogo no solo, cavar trincheiras ou remover arbustos e outros combustíveis inflamáveis. A contenção é medida em termos da percentagem do fogo que foi cercado por estas linhas de controle. Um incêndio florestal com um nível de contenção baixo, como 0% ou 5%, está essencialmente fora de controle. Um incêndio com alto nível de contenção, como 90%, não está necessariamente extinto, mas possui um grande perímetro de proteção e uma taxa de crescimento sob controle. Ordens e avisos de evacuação Os avisos e ordens de evacuação são emitidos pelas autoridades quando um incêndio florestal causa perigo iminente à vida e à propriedade das pessoas. De acordo com o escritório de serviços de emergência da Califórniaum aviso de evacuação significa que é uma boa ideia deixar uma área ou preparar-se para sair em breve. Uma ordem de evacuação significa que você deve deixar a área imediatamente. Alerta de bandeira vermelha Um alerta de bandeira vermelha é um tipo de previsão emitida pelo Serviço Meteorológico Nacional que indica quando as condições climáticas são susceptíveis de provocar ou espalhar incêndios florestais. Essas condições normalmente incluem secura, baixa umidade, ventos fortes e calor. Queimadura prescrita Uma queima prescrita, ou queima controlada, é um incêndio intencionalmente provocado em condições cuidadosamente gerenciadas, a fim de melhorar a saúde de uma paisagem. As queimaduras prescritas são realizadas por especialistas treinados, como membros do Serviço Florestal dos EUA e bombeiros indígenas. As queimaduras prescritas ajudam a remover a vegetação inflamável e a reduzir o risco de incêndios maiores e mais catastróficos, entre outros benefícios. A queima prescrita foi uma vez comum ferramenta entre as tribos nativas americanas que usaram o “fogo bom” para melhorar a terra, mas foi limitado durante grande parte do século passado por uma abordagem do governo dos EUA baseada na supressão de incêndios. Nos últimos anos, os gestores de terras dos EUA voltaram a abraçar a benefícios das queimaduras prescritase agora realizam milhares em todo o país todos os anos. Obrigado pelo seu feedback.

À medida que as condições melhoram – e especialmente à medida que os ventos diminuem – os bombeiros estarão muito mais capacitados para começar a controlar o incêndio.

“Nossos bombeiros estão fazendo nada menos que heróicos agora”, disse Trevor Johnson, capitão do corpo de bombeiros do condado de Ventura. disse na quarta-feira, observando as condições extremas e perigosas de combate a incêndios.

Devido ao alto perigo de incêndio, Southern California Edison temporariamente desligou a energia a vários milhares de clientes como parte do seu plano de corte de energia de segurança pública para evitar que o sistema eléctrico se torne uma fonte de ignição.

Da mesma forma, a Pacific Gas and Electric Company cortou a energia de milhares de contas em todo o estado numa tentar limitar o risco de ignições.

Na manhã de quinta-feira, cerca de 3.000 clientes estavam sem energia no condado de Ventura e pouco mais de 500 estavam sem energia no condado de Los Angeles, de acordo com poweroutage.us.

Escolas do condado de Ventura também anunciou que todas as escolas da região estariam fechadas na quinta e sexta-feira.

Gavin Newsom, governador da Califórnia, anunciado na quarta-feira que o estado garantiu assistência federal da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências para ajudar a garantir a disponibilidade de recursos vitais para o condado de Ventura.

“Este é um incêndio perigoso que está se espalhando rapidamente e ameaçando vidas”, Newsom disse. “Os recursos estatais foram mobilizados para proteger as comunidades, e este apoio federal da administração Biden-Harris dará aos bombeiros estaduais e locais os recursos de que necessitam para salvar vidas e propriedades enquanto continuam a combater este incêndio agressivo.”

As chamas engolfaram uma estrutura em Moorpark, Califórnia, na quarta-feira. Fotografia: VCG/Getty Images

À medida que a crise climática acelera, criando novos perigos e riscos maiores para catástrofes como o incêndio nas montanhas, os cientistas esperam que possam ser aprendidas lições.

“Até agora, grande parte da investigação sobre a gestão do risco de incêndios florestais na Califórnia centrou-se em áreas florestais, mas o incêndio nas montanhas mais uma vez realça a necessidade urgente de estratégias adaptadas à paisagem, ao clima e às comunidades únicas do sul da Califórnia”, disse Hall.

“Esperamos que o nosso trabalho possa fornecer aos decisores políticos a investigação orientada para as soluções de que necessitam para tomar as melhores decisões para proteger as nossas comunidades e o nosso ambiente face a um clima em mudança.”