Pesquisas fechadas com raça muito perto de ligar – DW – 14/04/2025

Antigo Brasileiro Presidente Jair Bolsonaro foi submetido a cirurgia intestinal em Brasília no domingo, depois de ser hospitalizado com dor abdominal “insuportável” na sexta -feira.

Em um comunicado, o Hospital Star Privado da DF na capital brasileira disse que o homem de 70 anos passou por uma laparotomia, envolvendo uma incisão no muro abdominal, “para tratar aderências intestinais”.

A cirurgia começou às 8:30 da manhã, horário local (1230 CET), e esperava -se que durasse seis horas, disse uma fonte próxima à comitiva de Bolsonaro à agência de notícias da AFP.

Bolsonaro declarou inicialmente estável antes da nova avaliação médica

No início deste fim de semana, os médicos disseram que a dor foi causada por complicações ligadas a um ataque de faca durante sua campanha presidencial em 2018. A facada foi quase fatal, pois ele perdeu cerca de 40% de seu sangue e teve que fazer uma cirurgia de emergência.

O populista de extrema direita disse nas mídias sociais que a questão era “uma conseqüência das múltiplas cirurgias que eu precisava passar após o ataque em 2018”.

Bolsonaro foi inicialmente hospitalizado com dor abdominal intensa enquanto viajava ao Rio Grande do Norte no nordeste do Brasil na sexta -feira – uma região empobrecida e historicamente uma fortaleza de esquerda.

Os médicos da cidade de Natal disseram inicialmente à mídia que ele era estável e não precisava de cirurgia de emergência antes de transferi -lo para Brasília a bordo de uma aeronave médica.

“Depois de tantos episódios semelhantes nos últimos anos, eu me acostumei com a dor e o desconforto. Mas desta vez, até os médicos ficaram surpresos”, disse Bolsonaro em um post de mídia social no sábado. Ele passou por várias cirurgias durante sua presidência de 2019-2022.

Os funcionários da capital, no entanto, disseram que “novos testes revelaram a persistência do bloqueio intestinal, apesar do tratamento clínico adotado inicialmente” e “optou por acordo comum, para a intervenção cirúrgica”.

Bolsonaro acusado de tentar derrubar o governo

Bolsonaro está em uma turnê pelo Brasil para Push por uma conta de anistia para seus apoiadores que invadiram a capital após sua perda de eleições de 2022.

No mês passado, a Suprema Corte do Brasil decidiu que ele será julgado por supostamente planejar governo legalmente eleito.

Ele nega as acusações, chamando o caso de um ataque politicamente motivado.

Enquanto isso, o político de extrema direita foi Tentando se postar Como candidato líder nas eleições no próximo ano, apesar de ter sido impedido de ocupar o cargo até 2030 por fazer reivindicações sem fundamento de fraude no sistema de votação eletrônico do Brasil.

Editado por: Wesley Dockery