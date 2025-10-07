PET-Educação Física resgata jogos e brincadeiras no Taquari — Universidade Federal do Acre

A Ufac sediou, nessa quarta-feira, 1, no Teatro Universitário, campus-sede a abertura do 39º Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (Enanpoll). O evento termina na sexta-feira, 3, reunindo pesquisadores de diversas regiões para debater os rumos da pós-graduação e da pesquisa em letras e linguística no Brasil. É a primeira vez que o encontro, criado em 1984, ocorre na região Norte.

A reitora Guida Aquino destacou a importância da realização do encontro no Estado. “Por muito tempo, o Acre foi visto como distante. Hoje mostramos que o Estado é também espaço de centralidade, capaz de sediar debates nacionais e fortalecer a ciência produzida na Amazônia.”

O presidente da Anpoll, Gerson Albuquerque, ressaltou os desafios de organizar um evento em um país continental e destacou as assimetrias regionais. “Não navegamos todos no mesmo barco, embora tenhamos os mesmos objetivos. É preciso aprender a conviver com as diferenças e fortalecer a pós-graduação em todo o território.”

Integrante da comissão organizadora, Raquel Ishii contou que a realização do encontro no Acre é um marco histórico. Para ela, a escolha representa um movimento político de valorização das múltiplas centralidades acadêmicas, reconhecendo o Norte como parte integrante e produtora de conhecimento no país.

Após a execução do Hino Nacional, a programação seguiu com apresentação cultural da comitiva Hui Dewe Keneya, grupo do povo Huni Kui. O coletivo levou ao palco cantos e danças tradicionais que celebram a floresta e os ciclos da natureza, conectando ciência e cultura amazônica.

A primeira mesa-redonda do evento abordou o tema “As Diretrizes da Área de Linguística e Literatura para o Novo Ciclo Avaliativo”. O debate contou com a participação de representantes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), José Sueli Magalhães, Solange Fiuza Cardoso Yokozawa e Luiza Helena Oliveira da Silva.

Também compuseram o dispositivo de honra na abertura a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Ufac, Margarida Lima; o coordenador da área de Linguística e Literatura da Capes, José Magalhães; o coordenador do Fórum das Ciências Humanas, Frederico Garcia.

(Fhagner Soares, estagiário Ascom/Ufac)