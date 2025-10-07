ACRE
PET-Educação Física resgata jogos e brincadeiras no Taquari — Universidade Federal do Acre
O Programa de Educação Tutorial (PET) de Educação Física da Ufac realiza o projeto de extensão Resgatando Jogos e Brincadeiras Tradicionais, no Taquari, em Rio Branco, em parceria com a Igreja Batista do bairro, a qual cede o espaço e materiais para as atividades, que iniciaram em julho deste ano.
Estudantes de Educação Física trabalham com crianças e adolescentes no bairro, visando resgatar jogos e brincadeiras que fazem parte da memória cultural de diferentes gerações, proporcionando momentos de lazer, socialização e desenvolvimento motor, além de favorecer a convivência coletiva e a transmissão de saberes populares e tradicionais.
“Ao unir esforços entre universidade, comunidade e instituições locais, o PET-Educação Física desempenha um papel importante na extensão universitária ao promover a valorização cultural e o bem-estar social de crianças e adolescentes, ao mesmo tempo em que contribui para a formação cidadã dos acadêmicos envolvidos”, comentou a tutora do PET-Educação Física, professora Eliane Elicker.
Hospital Sírio-Libanês faz encontro na Ufac sobre melhoria do SUS — Universidade Federal do Acre
A Ufac sediou a cerimônia de abertura do Encontro Regional para Apresentação dos Projetos de Intervenção, promovido pelo Hospital Sírio-Libanês em parceria com o Ministério da Saúde, no âmbito do Programa de Desenvolvimento da Gestão do Sistema Único de Saúde (DGPSUS). O evento ocorreu na quinta-feira, 2, no anfiteatro Garibaldi Brasil, campus-sede.
O encontro reuniu especialistas dos cursos de preceptoria do SUS e de gestores de programas de residência, oferecidos pelo Hospital Sírio-Libanês em todo o país. Em Rio Branco, participam 40 profissionais que atuam diretamente no fortalecimento dos programas de residência médica e multiprofissional no Acre.
Para a reitora Guida Aquino, a atuação com o Hospital Sírio-Libanês representa um avanço significativo na formação e gestão dos programas de residência. “É uma parceria muito importante entre universidade, Estado e o Sírio-Libanês, que certamente trará uma melhor gestão e qualificação para nossos profissionais de saúde e docentes”, afirmou.
Para Kássia Veras Lima, facilitadora de aprendizagem, e Célia Márcia Birchler, facilitadora do curso de especialização em Preceptoria do SUS e representantes do Hospital Sírio-Libanês, o diferencial do DGPSUS está em unir a formação individual dos especialistas com a entrega social dos projetos de intervenção. Esses projetos são concebidos e implementados pelos participantes a partir das necessidades vividas e sentidas no território.
Também participaram da mesa de abertura o professor Osvaldo Leal; o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, George Eduardo Carneiro Macedo; e a presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), Sóron Angélica Steiner.
(Fhagner Soares, estagiário Ascom/Ufac)
Encontro nacional debate pós-graduação em letras e linguística — Universidade Federal do Acre
A Ufac sediou, nessa quarta-feira, 1, no Teatro Universitário, campus-sede a abertura do 39º Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (Enanpoll). O evento termina na sexta-feira, 3, reunindo pesquisadores de diversas regiões para debater os rumos da pós-graduação e da pesquisa em letras e linguística no Brasil. É a primeira vez que o encontro, criado em 1984, ocorre na região Norte.
A reitora Guida Aquino destacou a importância da realização do encontro no Estado. “Por muito tempo, o Acre foi visto como distante. Hoje mostramos que o Estado é também espaço de centralidade, capaz de sediar debates nacionais e fortalecer a ciência produzida na Amazônia.”
O presidente da Anpoll, Gerson Albuquerque, ressaltou os desafios de organizar um evento em um país continental e destacou as assimetrias regionais. “Não navegamos todos no mesmo barco, embora tenhamos os mesmos objetivos. É preciso aprender a conviver com as diferenças e fortalecer a pós-graduação em todo o território.”
Integrante da comissão organizadora, Raquel Ishii contou que a realização do encontro no Acre é um marco histórico. Para ela, a escolha representa um movimento político de valorização das múltiplas centralidades acadêmicas, reconhecendo o Norte como parte integrante e produtora de conhecimento no país.
Após a execução do Hino Nacional, a programação seguiu com apresentação cultural da comitiva Hui Dewe Keneya, grupo do povo Huni Kui. O coletivo levou ao palco cantos e danças tradicionais que celebram a floresta e os ciclos da natureza, conectando ciência e cultura amazônica.
A primeira mesa-redonda do evento abordou o tema “As Diretrizes da Área de Linguística e Literatura para o Novo Ciclo Avaliativo”. O debate contou com a participação de representantes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), José Sueli Magalhães, Solange Fiuza Cardoso Yokozawa e Luiza Helena Oliveira da Silva.
Também compuseram o dispositivo de honra na abertura a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Ufac, Margarida Lima; o coordenador da área de Linguística e Literatura da Capes, José Magalhães; o coordenador do Fórum das Ciências Humanas, Frederico Garcia.
(Fhagner Soares, estagiário Ascom/Ufac)
Cursos Livres de Filosofia
