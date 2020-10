PF vai usar drones para captar crimes eleitorais na zona urbana e rural do Acre

A Polícia Federal do Acre vai utilizar mais de dez drones para fiscalizar as eleições municipais de novembro. Em Cruzeiro do Sul, parte dos equipamentos foi apresentada à imprensa na tarde desta terça feira, 27, pelo delegado Thiago Nazário.

Segundo o delegado, os drones têm capacidade de voos de até 60 quilômetros por hora e a área de abrangência é de 10 quilômetros. Possuem câmeras com zoom suficiente para identificar suspeitos, placas de veículos, entregas de santinhos e situações de compra de votos, com imagens de alta nitidez.

No Juruá, o equipamento será usado na cidade e zonas rurais e ribeirinhas e as equipes estarão a postos para ir até os locais identificados pelo drone em caso de crime eleitoral.

“O drone será a Polícia Federal em campo na eleição e os flagrantes, em todas as suas etapas, poderão ser feitos desta forma. As imagens e sons captados serão transmitidas simultaneamente para a delegacia de Cruzeiro do Sul e para uma Central de Monitoramento em Brasília. O objetivo é garantir a lisura das eleições “, explica o delegado .

A delegacia da Polícia Federal de Cruzeiro do Sul responde por 13 cidades acreanas e do Amazonas. No Acre, a área de abrangência vai de Feijó à Marechal Thaumaturgo. O delegado Thiago Nazário afirma que em todas elas haverá forte atuação da PF nas eleições de novembro. “Boca de urna, compra de votos e todos os crimes eleitorais serão firmemente combatidos e os drones serão importantes aliados nesse processo , afirma.

Drones são aeronaves remotamente pilotadas. Tais equipamentos têm tecnologia de ponta e são capazes de tornarem-se imperceptíveis ao voar em elevada altitude.

O uso de drones possibilita, ainda, diminuir a presença física dos policiais e o contato social com não envolvidos em situação criminosa, o que segundo a assessoria de Comunicação da PF, ” se torna extremamente relevante diante do cenário de medidas de distanciamento social para combater a epidemia do novo coronavírus”. Em Rio Branco, os drones também foram apresentados à imprensa.