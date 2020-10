Cine Araújo retoma atendimento ao público na próxima quinta-feira (29) em Rio Branco

Após mais de 7 meses de pandemia do novo coronavírus, o Cine Araújo, localizado dentro do Via Verde Shopping, na capital acreana, vai reabrir para atender ao público nesta semana. A retomada das atividades inicia na próxima quinta-feira, dia 29.

O anúncio foi divulgado pelo próprio shopping por meio das redes sociais. “Eu sei o quanto você estava com saudade do cinema. Afinal, eu também estava! Mas para NOOOOOOSSA ALEGRIA, o cinema vai voltar”, comunicou.

O Cine promete seguir medidas sanitárias para esta retomada, com salas funcionando com capacidade reduzida, distanciamento entre poltronas, constante limpeza dos filtros de ar condicionado e venda de ingressos virtuais.

Desde o mês de março deste ano o estabelecimento estava fechado por conta da pandemia de Covid. Mais informações sobre as programações serão divulgadas nos próximos dias nas redes sociais do shopping.