Piadas racistas e retórica anti-imigrante em comício de Trump em Nova York | Eleições dos EUA 2024

A proibição do hijab no desporto em França é “discriminatório e deve ser derrubado”perguntaram, na segunda-feira, 28 de outubro, três relatores especiais e o grupo de trabalho das Nações Unidas sobre discriminação contra mulheres e meninas. “As meninas e mulheres muçulmanas que usam o hijab devem ter direitos iguais para participar na vida cultural e desportiva e em todos os aspectos da sociedade francesa da qual fazem parte”disseram os especialistas da ONU, mandatados pelo Conselho de Direitos Humanos, mas que não falam em nome da organização.

Segundo este último, as decisões, nomeadamente das federações francesas de futebol e de basquetebol, de excluir das competições os jogadores que usam o hijab, incluindo a nível amador, bem como a decisão do governo de impedir os atletas franceses que usam o hijab de representarem o país durante a Conferência de Paris Jogos Olímpicos, são “desproporcional e discriminatório”. Eles acreditam que essas medidas “violar os seus direitos de manifestar livremente a sua identidade, religião ou crença, em privado e público, e de participar na vida cultural”.

As esportistas selecionadas para a seleção francesa não foram autorizadas a usar o véu durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos (JOP), em nome do respeito ao princípio da “secularismo”. “Durante os Jogos, o uso de sinais ou trajes de natureza religiosa é proibido aos membros da seleção francesa em aplicação do princípio da neutralidade”detalhou o Ministério do Desporto e dos JOPs numa nota publicada em junho, que recordou a jurisprudência do Conselho de Estado, o mais alto órgão administrativo francês.

Mas para os especialistas da ONU, que indicam ter comunicado com o governo sobre esta situação, “A neutralidade do Estado e o secularismo não são motivos legítimos para impor restrições aos direitos à liberdade de expressão e à liberdade de religião ou crença”. “Num contexto de intolerância e de forte estigmatização contra as mulheres e meninas que optam por usar o hijab, a França deve tomar todas as medidas ao seu dispor para protegê-las, garantir os seus direitos e promover a igualdade e o respeito mútuo pela diversidade cultural”eles argumentam.