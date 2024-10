exame de alta tensão do projeto de lei de financiamento da Seguridade Social

Apresentação do projeto de lei de financiamento da Segurança Social 2025 pela Ministra da Saúde, Geneviève Darrieussecq (ao microfone), em Paris, 10 de outubro de 2024. JULIEN MUGUET PARA “O MUNDO”

Repetidamente. Uma semana depois da chegada da parte “receitas” do orçamento à Câmara, é o projeto de lei de financiamento da Segurança Social (PLFSS) para o ano de 2025 que os deputados deveriam começar a analisar, segunda-feira, 28 de outubro. E o governo se encontra mais ou menos na mesma situação. Numa votação unânime, a Comissão dos Assuntos Sociais, composta por deputados de todas as partes, rejeitou de facto o PLFSS na sexta-feira, 25 de outubro.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes Orçamento 2025: a crise parlamentar está a fermentar após seis dias de debate Adicione às suas seleções

A aprovação do texto em comissão foi uma oportunidade para os governantes eleitos mostrarem a sua feroz oposição ao projecto do governo. Os debates prometem, portanto, ser acalorados no Hemiciclo, e parece muito provável o recurso ao artigo 49.3 da Constituição para que o orçamento da “Secu” seja aprovado sem votação. Na segunda-feira, os deputados partirão da versão inicial do texto. Na comitiva do Ministro do Orçamento, Laurent Saint-Martin, garantimos que continuamos “determinado” reduzir o défice, apesar dos debates em comissão “não está à altura do desafio de restaurar as nossas finanças públicas”.

Muitas disposições do texto foram alteradas. Assim, entre as vias que deveriam dar origem a debates acirrados estão as reduções nas contribuições patronais. Inspirando-se no relatório sobre o assunto apresentado quinta-feira, 3 de outubro, por os dois economistas Antoine Bozio e Etienne Wasmero governo planeia modificar este sistema para incentivar os empregadores a aumentar os salários. A rejeição é ainda mais forte para o executivo porque partiu do bloco central.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes Propostas de dois economistas para “desemcardisar a França” Adicione às suas seleções

Em aliança com o Rally Nacional (RN), autoridades eleitas do Ensemble pour la République e de grupos da Direita Republicana apagaram o artigo na comissão. Uma medida que deveria arrecadar 4 mil milhões de euros ao atacar o sistema de isenções de contribuições patronais. O governo pretende aumentar estas contribuições em dois pontos entre 1 e 1,3 salários mínimos e parar as reduções em 3,2 salários mínimos em vez dos atuais 3,5.

“Não em detrimento dos nossos reformados”

E “sinal muito ruim”enviado pelo governo, segundo o deputado renascentista de Gers, Jean-René Cazeneuve, julgando que isso produziria “inevitavelmente um aumento nos custos trabalhistas”. Apenas a esquerda votou a favor do artigo. “Aqui estamos, à esquerda, parcialmente aliados de Bercy, é algo bastante excepcional”brincou o deputado (La France insoumise) de Haute-Garonne, Hadrien Clouet.

Como esperado, formou-se quase unanimidade para contrariar a vontade do governo de adiar por seis meses a reavaliação das pensões de reforma, para 1é Julho de 2025. Uma medida que deverá poupar ao Estado quase 4 mil milhões de euros mas que suscita oposição de todos os lados. “Queremos medidas estruturais, mas que isso não seja feito em detrimento dos nossos reformados”, indicou o deputado de Les Républicains (LR) por Meurthe-et-Moselle, Thibault Bazin. “Não podemos fazer poupanças assim de forma indiscriminada, especialmente para reformados cuja situação económica é muito diferente”apelou a deputada ambientalista de Paris Sandrine Rousseau. Do lado do RN, o deputado do Loiret Thomas Ménage acusou o governo de “quebrar a confiança entre os aposentados e o Estado”.

Você ainda tem 57,87% deste artigo para ler. O restante é reservado aos assinantes.