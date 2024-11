PM acusado de morte da menina Ágatha é absolvido – 09/11/2024 – Cotidiano

Um brasileiro para lá de esperto e hábil simplesmente transformou um Santana velho, ano 1989, em um carro autônomo inteligente. Mateus Leme, de Juiz de Fora, MG, controla o automóvel pelo celular e dá os comandos para que ele dirija sozinho.

É incrível. O brasileiro é dono de uma oficina e adora inovação. Também é um piadista. Ao publicar o vídeo com as habilidades do Santana que é independente, faz brincadeira com o gênio da internet.

“Aí, pessoal, vocês estão achando que é só o Elon Musk que sabe fazer as coisas? Olha aí”, brinca ele, mostrando as mil e uma habilidades do automóvel.

Muitos testes e exibições

Nos vídeos, postados por Mateus, ele dá mil e uma ordens para o Santana Quantun modificado.

Nas imagens, ele pede para que o Google o “leve embora”. É quando o carro começa a dirigir sozinho, vira à esquerda, à direita, segue em frente e ainda faz gozação: “Ha, ha, ha…”.

Em um dos vídeos, Mateus simula que está bebendo e pede para dirigir. Correto, o automóvel não sai do lugar, como quem diz: “Se beber, não dirija”. O “carro” responde: “Ha, ha, pode aproveitar sua cerveja aí, Senhor”.

Leia mais notícia boa

Redes Sociais

Com mais de 51 mil seguidores, o Mateus é do tipo inquieto e criativo. Também muito bem-humorado. O reflexo desse jeitão está nos seguidores e internautas que acompanham suas peraltices com os carros.

“Elon Musk está chorando no chuveiro uma hora dessas”, brincou uma internauta.

Outro gostou mesmo foi do som ao fundo do comando de voz. “Vídeo top, mano, parabéns pela Santana Quantum,a música do AC/DC ,deu um plus a mais no vídeo”, ressaltou.

Houve, ainda, que fez piada com a inteligência do automóvel. “Por que em uma reta o carro fica virando o volante? Será que é tão inteligente que está desviando até dos buracos?.”

De Juiz de Fora, MG, Mateus resolveu transformar um Santana Velho, ano 1989, em um carro inteligente autônomo. Deu tão certo que o automóvel desafia a razão…Foto: @jrindustrias

Mateus adora testar as habilidades do Santana…

O Santana, de 1989, é um carro autônomo e megaintelingente, veja só:

Mateus, o brasileiro mais do que esperto, ainda faz piada com super Santana:





Leia Mais: Só Notícias Boas