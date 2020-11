Podemos abandona aliança com a prefeita Socorro Neri

O Podemos, partido do vereador Railson Correia e do ex-deputado Raimundinho da Saúde, abandonou a aliança com a prefeita Socorro Neri (PSB).

Derrotado nas eleições do último domingo, Railson Correia levou o partido para os braços de Tião Bocalom, favorita a se eleger no próximo dia 29.

Curioso é que Correia tem com principal orientador político o ex-petista Otaniel Almeida, que foi secretário de Saúde na gestão de Socorro Neri.

O comunicado do rompimento da aliança com a prefeita foi feito por meio de mensagem de WhatsApp.

Veja a mensagem:

Boa noite prefeita!!

Quero agradecer pela parceria que tivemos durante todos esses anos e dizer à senhora que o partido PODEMOS resolveu apoiar no segundo turno a candidatura do Tião Bocalom. Não está sendo fácil para mim tomar essa decisão, mas buscamos trabalhar em conjunto as decisões dos componentes do partido. Desejo sorte e sucesso à senhora. Que Deus a abençoe.

