Poderá o acordo de cessar-fogo Israel-Hezbollah ser um passo em direcção à paz regional? | Conflito Israel-Palestina

Israel e o Líbano acusaram-se mutuamente de violar um acordo de cessar-fogo como os militares israelenses disseram ter atacado uma instalação do Hezbollah no sul do Líbano.

O ataque de quinta-feira ocorreu horas depois de os militares israelenses terem afirmado ter disparado contra pessoas em várias áreas do sul do Líbano que, segundo eles, estavam violando os termos do cessar-fogo.

O exército libanês acusou Israel de violar o cessar-fogo várias vezes na quarta e quinta-feira.

Nos termos do acordo de cessar-fogo, mediado pelos EUA e pela França, os combatentes do Hezbollah e as forças israelitas deverão retirar-se gradualmente do sul do Líbano durante 60 dias. O exército libanês e as forças de manutenção da paz da ONU seriam então deslocados para toda a região.

O ataque aéreo de Israel foi o primeiro ataque desde o início do cessar-fogo na manhã de quarta-feira, com fontes de segurança libanesas e o meio de comunicação Al Jadeed relatando que o ataque ocorreu perto de Baysariyah, ao norte do rio Litani.

Embora o acordo estabeleça que as instalações do Hezbollah sejam desmanteladas a sul do rio Litani, não menciona as instalações a norte do rio.

Após o ataque, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse ter ordenado ao exército que se preparasse para a guerra caso o cessar-fogo fosse violado.

Reportando de Amã, Jordânia, Nour Odeh da Al Jazeera disse que Israel está operando com sua própria interpretação do acordo de cessar-fogo.

“O que pudemos ver e ler no texto do acordo é que ele não inclui o direito de Israel de impor o cessar-fogo”, disse Odeh.

“Em qualquer caso, isto constitui um teste de resistência ao acordo, que deverá ser implementado ao longo de 60 dias, um período longo com muito espaço para este tipo de incidentes”, acrescentou.

Desde Outubro de 2023, os ataques israelitas ao Líbano mataram pelo menos 3.961 pessoas e feriram outras 16.520, segundo o Ministério da Saúde libanês.

As autoridades israelenses disseram que os ataques do Hezbollah no norte de Israel e nas Colinas de Golã ocupadas por Israel mataram 45 civis e pelo menos 73 soldados israelenses também foram mortos durante a guerra.

Deslocamento forçado

Desde que os militares israelitas aumentaram o seu bombardeamento sobre o Líbano no final de Setembro e lançaram um ataque terrestre no sul do país em Outubro, mais de 1,2 milhões de libaneses foram deslocados.

Após o anúncio do cessar-fogo, muitas pessoas deslocadas tentaram voltar para suas casasmas o exército israelita renovou o recolher obrigatório que restringe a circulação de residentes no sul do Líbano entre as 17h00 (15h00 GMT) e as 7h00 (05h00 GMT).

Na cidade costeira de Tiro, no sul, os moradores voltaram para suas casas e enfrentam a extensão dos danos de Israel.

A residente Dunia Najdeh, 33 anos, disse à Al Jazeera: “Eu não esperava tantos danos. Vimos as fotos, mas a realidade é mais difícil.”

O sogro de Najdeh, Sleiman Najdeh, 60 anos, explicou que os ataques israelenses cortaram água e eletricidade na cidade.

“Tiro e Líbano não merecem o que aconteceu… mas Deus irá compensar-nos e Tiro será ainda melhor do que era antes”, disse ele.

Separadamente, na quinta-feira, o presidente parlamentar do Líbano disse que o parlamento se reunirá em 9 de janeiro de 2025, para eleger um presidente, cargo que está vago desde 2022.