Polícia apreende mais de 50 quilos de droga dentro de ônibus em Cruzeiro do Sul

Mais de 50 quilos de droga foram apreendidos na noite dessa segunda-feira (5) dentro de um ônibus que saía de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, com destino à capital acreana, Rio Branco. A apreensão do entorpecente ocorreu na BR-364, durante a Operação Guardiões da Fronteira, após uma denúncia.