Policia Civil e Corpo de Bombeiro Militar resgatam quatro crianças vítimas de violência doméstica em Seringal de Feijó

Ascom/Policia Civil do Acre

Na manha desta quarta-feira, 23, a Polícia Civil em Feijó cumpriu mandado de busca e apreensão em uma área de terra localizada no Seringal Novo Porto, as margens do rio Paraná do Ouro, zona rural de Feijó.

Foram resgatadas quatro crianças que, de acordo com a mãe, estavam sob ameaça e violência domestica do próprio pai, B. M. M. A mãe, I. S. e S. havia fugido no dia anterior por não aguentar mais as ameaças e agressões do marido. A Polícia Civil representou pelo mandado de busca e requereu medida protetiva para a mulher vítima.

Fonte: http://www.feijoonline.com/2022/02/policia-civil-e-corpo-de-bombeiro.html