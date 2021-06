Polícia fecha borracharia que funcionava como ‘boca de fumo’ e prende traficante

Uma ação do Policiais Militares da ROTAM do Batalhão de Operações Especiais (Bope), resultou na prisão de um homem pelo crime de tráfico de drogas na noite desta quarta-feira, 2. A prisão do traficante aconteceu na rua Boulevard Augusto Monteiro, no bairro Triângulo Novo, Segundo Distrito de Rio Branco.

A guarnição policial estava fazendo um patrulhamento de rotina na região, quando recebeu uma denúncia anônima de que uma borracharia estava sendo usada para o tráfico de drogas. Os policiais se deslocaram até ao local, fizeram um cerco no estabelecimento e encontraram um funcionário. Foi feito um revista na borracharia e foi encontrado 2 prensas hidráulicas, 1 balança de precisão e 1,6 kg de cocaína.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o traficante foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.