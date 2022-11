Polícia Federal fecha o cerco contra o contrabando de cigarros no Acre

A Polícia Federal deflagrou, na última segunda-feira (14/11), a Operação “Cortina de Fumaça”, tendo como objetivo investigar a pratica de contrabando de cigarros de origem estrangeira, pela fronteira BOLÍVIA/BRASIL, especialmente entre os municípios de COBIJA/EPITACIOLÂNDIA.

As investigações começaram após a interceptação, por policiais federais, de um caminhão-baú, transportando 7.500 pacotes de cigarros contrabandeados.

Na manhã de hoje, 12 policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão, nas residências e empresas dos alvos, em Brasiléia/AC e Porto Velho/RO.

A partir das declarações e dos elementos colhidos, verificou-se que os principais responsáveis, pela prática do crime, usavam empresas de fachada, as quais emitiam notas fiscais ideologicamente falsas para acobertar a mercadoria contrabandeada. Além disso, relatórios apontaram que os investigados realizavam operações financeiras vultosas suspeitas, incompatíveis com as rendas declaradas.

Os investigados poderão responder pelos crimes de contrabando (Art. 334 do Código Penal) e ainda pelos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Art. 16 e 22 da Lei nº 7.492/1986).