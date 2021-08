Polícia prende dupla com drogas, dinheiro e vale-brindes de facção na Vila Betel

Uma ação dos Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão na tarde desta terça-feira, 03, resultou na prisão de Samuel Cristian Souza da Silva e Richard Souza Rodrigues, ambos de 20 anos, pelo crime de tráfico de drogas. As prisões ocorreram na rua Marte, no bairro Vila Betel II, em Rio Branco.

A guarnição policial estava fazendo um patrulhamento na região quando recebeu uma denúncia de que uma casa estava sendo usada como “boca de fumo”. Os policiais se deslocaram até ao endereço denunciado e, um dos homens ao visualizar a viatura se aproximando, correu e adentrou dentro da “boca de fumo”. Foi feito um cerco na casa e os policiais encontraram Samuel e Richard. Durante revista na residência foram apreendidos 10 trouxinhas de oxidado de cocaína, 4 papelotes de skunk, 9 pedras de crack,1 saco com barrilha, vale-brindes de uma facção, material para secagem e embalagem das drogas e uma quantia de R$ 77,00.

Diante dos fatos, foi dada ordem de prisão e os criminosos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.