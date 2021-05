Polícia prende suspeitos de roubar caminhonete da Secretaria do Meio Ambiente

Na manhã desta segunda-feira (3), agentes da Delegacia Especializada de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) prenderam um homem e apreenderam um adolescente, os quais figuram como autores do crime de roubo de uma caminhonete da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), ocorrido em 22 de setembro de 2020, ocasião em que o motorista e mais quatro vítimas foram feitos reféns por mais de três horas.

Também foram cumpridos dois mandados de busca domiciliar dos investigados. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os investigadores identificaram uma pessoa que cortou a tornozeleira eletrônica, a qual é condenada pelo crime de tráfico de drogas, e se encontrava foragida da justiça.

Todas os presos foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes para procedimentos de praxe e, após, ficarão à disposição da justiça. A Polícia Civil continuará com as investigações para identificar e prender todos os criminosos envolvidos no crime de roubo ocorrido contra a SEMA.