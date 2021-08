Policial reage a roubo em residência e troca tiros com bandido

O assaltante Pedro Júlio Silva Marques, de 27 anos, foi ferido com um tiro na noite desta terça-feira, 10, após juntamente com um comparsa invadir uma residência, render toda a família e tentar cometer um roubo. O fato aconteceu na rua Lua, Loteamento Joafra em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Pedro e um comparsa invadiram a casa de um policial e, em posse de uma arma de fogo, renderam toda a família, inclusive o agente de segurança. Os criminosos recolheram vários objetos da casa, e ao se distraírem, o policial conseguiu se desamarrar e pegar a sua arma de fogo que estava guardada em um cômodo da casa e trocou tiros com os bandidos. Durante a ação, Pedro Júlio foi ferido com um tiro nas nádegas e mesmo ferido ainda conseguiu correr juntamente com seu comparsa para fora da residência, porém, Júlio não aguentou e caiu em uma área de mata, já o outro assaltante conseguiu fugir do local.

Durante patrulhamento na região, os policiais conseguiram prender o assaltante que estava ferido.

A ambulância do SAMU esteve local, prestou os primeiros atendimentos ao criminoso e em seguida o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O preso foi escoltado pelos Policiais Militares e após receber os atendimentos será encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. O policial compareceu na delegacia e registrou o boletim de ocorrência.