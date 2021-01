Ponte do Rio Madeira deverá ser inaugurada no início de março, garante Gladson

O governador Gladson Cameli (Progressistas) realizou na manhã desta quinta-feira, 14, uma live em suas redes sociais para compartilhar informações de agendas que está realizando em Brasília nesses últimos dias.

Cameli falou acerca da conclusão e da data de entrega da Ponte do Rio Madeira, da vacina contra à covid-19 e acerca do aval recebido do Ministério da Economia para a venda da Zona de Processamento Exportação (ZPE/AC) para investidores estrangeiros.

Segundo Gladson, o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), general Santos Filho, assegurou durante reunião nesta quarta-feira, 13, em Brasília, que a ponte do rio Madeira, na BR-364, em Rondônia, será inaugurada no início de março deste ano com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

“Nosso diretor, o general Santos, confirmou para o início de março mesmo já tendo postergado algumas vezes devido projetos, isso acontece, mas o que importa é que iremos inaugurar, e com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, a qual eu agradeço todo empenho e apoio por estar ajudando nosso estado e nossa região”, afirmou.