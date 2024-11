Por que a maratona eleitoral da Romênia é importante para a UE e a Ucrânia – DW – 23/11/2024

Romênia tem aparecido cada vez menos na política da UE nos últimos anos. À primeira vista, isto é surpreendente, considerando que é o sexto maior país do mundo. União Europeia em termos de tamanho populacional e de enorme significado estratégico dada a sua localização no flanco sudeste tanto do bloco como OTAN.

Isto é particularmente relevante quando se considera que, de todos os Estados-Membros da UE, a Roménia tem, de longe, o país partilhado há mais tempo. fronteira com a Ucrânia. É também a base mais importante das forças dos EUA e da NATO no sudeste da Europa.

Além disso, enfrenta ameaças militares como nenhum outro país da UE: Os drones Shahed da Rússia explodem regularmente sobre ou em território romeno. Em 2023, o governo em Bucareste chegou ao ponto de construir abrigos antiaéreos para residentes no Delta do Danúbio.

O silêncio da Roménia sobre questões internacionais

No entanto, ao contrário da Polónia ou dos Estados Bálticos, a Roménia contribui muito pouco para os debates sobre como lidar com a Rússia e apoiar a Ucrânia.

A Roménia é membro da UE e da NATO e uma base importante para as forças dos EUA e da NATO no sudeste da Europa Imagem: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture aliança

O silêncio geral da Roménia sobre esta e outras questões políticas importantes deve-se em grande parte ao Presidente Klaus Iohannisque está no cargo há 10 anos.

O silêncio e a discrição tanto na cena política nacional como internacional tornaram-se a sua marca registada – apesar de a constituição romena ver o presidente como a voz mais importante do país a nível interno e um importante interveniente na política externa no estrangeiro.

Das promessas eleitorais à passividade política

Esta é a situação na Roménia, à medida que o país se aproxima de duas semanas de eleições.

O primeiro turno das eleições presidenciais acontecerá no domingo. Uma semana depois (1 de dezembro), os romenos elegerão um novo parlamento e, uma semana depois (8 de dezembro), haverá um segundo turno nas eleições presidenciais se – como esperado – nenhum dos candidatos obtiver a maioria absoluta na primeira. redondo.

Depois de cumprir dois mandatos, o Presidente Iohannis já não pode concorrer. De qualquer forma, o seu apoio na sociedade e nos círculos políticos atingiu o fundo do poço.

Há dez anos, ele concorreu à presidência prometendo reformas profundas e libertar o país de males como corrupção.

Após dois mandatos, o presidente Klaus Iohannis não pode concorrer novamente à presidência Imagem: Jean-François Badias/AP/imagem aliança

Mas Iohannis, que é um membro da minoria alemã da Roménia e anteriormente foi prefeito de Sibiu na Transilvânia, nunca se encontrou realmente no palácio presidencial ou na selva política de Bucareste e logo assumiu um papel passivo.

É neste contexto que as forças nacionalistas e anti-reforma ganharam força.

Candidato social-democrata à frente nas sondagens

O favorito para o primeiro turno das eleições presidenciais de domingo era o primeiro-ministro Marcel Ciolacu, do Partido Social Democrata (PSD).

Em 1990, depois do derrubada do regime comunista de Ceausescu no ano anterior, o PSD – que então funcionava com um nome diferente – era um caldeirão de antigos funcionários do regime.

Dominou o cenário político da Roménia durante 35 anos, tornando-se o único partido que sobreviveu à mudança de regime no antigo bloco comunista.

A sombra da corrupção

Ao contrário do que o seu nome sugere, o PSD não tem uma orientação social-democrata, mas adopta geralmente posições populistas de direita, nacionalistas misturadas com uma retórica social de esquerda.

Para muitos romenos urbanos, o PSD é o epítome da corrupção no estado pós-comunista. Nas regiões rurais do leste e do sul, contudo, continua a ser a força política dominante.

O primeiro-ministro romeno, Marcel Ciolacu, é o favorito para o primeiro turno das eleições presidenciais deste domingo Imagem: Cristian Ștefănescu/DW

Ciolacu, que está actualmente com cerca de 24% nas sondagens de opinião, é um veterano do PSD, tendo chegado ao topo do partido e do governo desde o seu início na política provincial no início da década de 1990.

Ele representa a ala nacionalista conservadora do partido e esteve em diversas ocasiões ligado a casos de alegada corrupção, incluindo um escândalo recente em torno de uma viagem de luxo.

No entanto, muitos romenos vêem Ciolacu como um político do PSD confiável que garante estabilidade e calma e nunca esquece as “pessoas comuns”.

Caso Ciolacu seja eleito presidente, é pouco provável que a Roménia tome uma atitude anti-europeia – como foi o caso no governo do primeiro-ministro Viktor Orban, na Hungria. Em vez disso, é provável que a Roménia continue a ser um membro leal da UE e da NATO no estrangeiro, mas que as necessárias reformas de justiça e anticorrupção sejam travadas a nível interno.

Ultranacionalista em segundo lugar nas pesquisas

As coisas parecerão muito diferentes se George Simion for eleito presidente.

Simion, que tinha cerca de 15% de votos antes das eleições, é o chefe da Aliança para a Unidade dos Romenos (AUR). É um ultranacionalista antieuropeu, embora não tenha quase nada em comum com as duas últimas gerações de nacionalistas romenos, que estavam firmemente enraizados no passado.

O líder da direita radical copiou muito de políticos como Donald Trump e Viktor Orban e atraiu muita atenção como resultado de suas atividades nas redes sociais. Ele está proibido de entrar na Moldávia e na Ucrânia porque afirma que partes do seu território deveriam pertencer à Roménia.

George Simion, da Aliança para a Unidade dos Romenos (AUR), de direita radical, está atualmente em segundo lugar nas pesquisas antes do primeiro turno das eleições presidenciais. Imagem: Robert Ghement/EPA-EFE

Simion também é suspeito de ter ligações com o serviço secreto russo, embora nenhuma prova disso tenha sido fornecida.

Progressivo também na corrida

Próxima a Simion com 15% e disputando o segundo lugar no primeiro turno das eleições presidenciais estava Elena Lasconi, presidente da União Progressista Liberal Save Romênia (USR).

Ex-jornalista famoso e apresentador de um canal de TV privado, Lasconi entrou na política há alguns anos e foi eleito prefeito da cidade de Campulung, no sul da Romênia.

O seu partido, a USR, foi estabelecido há cerca de uma década como um movimento cívico anticorrupção e defendia políticas progressistas e liberais.

Há vários anos, porém, que a USR tem estado atolada na política partidária quotidiana e em repetidas lutas sobre a direcção que o partido deveria tomar. A USR deixou uma coligação governamental formada em 2020 com o Partido Nacional Liberal (PNL) e a Aliança Democrática dos Húngaros na Roménia (UDMR) após apenas 10 meses após uma disputa sobre a reforma judicial.

Ato de equilíbrio e disputa familiar

O estilo político e a campanha eleitoral de Elena Lasconi refletiram os problemas da USR. Ela estava tentando conseguir um equilíbrio entre a política progressista e o contato com as pessoas comuns.

Há alguns anos, ela votou contra o casamento gay num referendo iniciado pelas igrejas ortodoxas, provocando uma disputa familiar muito pública – a sua filha identifica-se como “parte do LGBTQ comunidade”.

Elena Lasconi, presidente da União Liberal Save Romênia (USR), está concorrendo à presidência Imagem: Imagens Pond5 / imagens imago

Lasconi agora fala a favor das parcerias civis para membros da comunidade LGBTQ, mas continua a opor-se ao casamento gay. Ao falar em público, ela usa uma grande cruz no pescoço e roupas inspiradas nos trajes tradicionais romenos.

Quem ganharia um segundo turno?

Caso haja um segundo turno em 8 de dezembro, o primeiro-ministro Marcel Ciolacu provavelmente preferiria se opor a George Simion.

Tal como aconteceu em 2000, quando o antigo comunista Ion Iliescu enfrentou o ultranacionalista Corneliu Vadim Tudor, é provável que muitos romenos optem pelo que consideram o “mal menor”, ​​e isso é Ciolacu.

Se, por outro lado, Lasconi passar à segunda volta, duas Roménias contrastantes seriam colocadas uma contra a outra: a cidade contra o país, a tradição contra o modernismo, um aparelho rígido contra as forças da reforma.

As previsões para o resultado das eleições parlamentares de 1 de Dezembro contam uma história notavelmente semelhante: sondagens recentes sugerem que o PSD obterá 25% a 35% dos votos e tanto o nacionalista AUR como o nacional liberal USR 15% a 21%.

Este artigo foi publicado originalmente em alemão.