Por que o boom do petróleo americano não está ajudando pessoas comuns – DW – 03/10/2025

Dirigindo pela vasta e empoeirada extensão do oeste do Texas, o indústria de petróleo está em exibição total. A paisagem é pontilhada com bombas de óleo que se elevam ritmicamente e caem enquanto arrastam o ouro preto no qual a economia regional se baseia no fundo do solo.

Todos os governos recentes dos EUA têm empurrou para mais perfurações em todo o paísargumentando que a extração de maior escala equivale a preços mais baixos no posto de gasolina, a criação de muitos bons empregos e independência energética para todo o país. Então, o Texas perfurou.

Quase metade do petróleo extraído pelos EUA, que é o principal produtor mundial do combustível fóssil, vem do estado do sul. Somente em agosto de 2024, o Texas agitou cerca de cinco milhões de barris por dia, atendendo a quase 5% da demanda global.

Onde estão todos os trabalhos?

Das promessas feitas em conexão com a perfuração de petróleo, talvez a mais emocionalmente carregada seja o emprego. A indústria é frequentemente retratada como um Lifeline para americanos trabalhadoresoferecendo altos salários e um caminho para a prosperidade. Foi o que motivou o engenheiro de campo júnior Hollis Eubanks a começar a trabalhar em petróleo.

“A grande atração para isso era … é dinheiro. É muito dinheiro. Conheço caras que nem têm um diploma do ensino médio que fazem seis dígitos por ano”, disse ele.

Eubanks vive em todo o país no Mississippi, mas às vezes leva as 11 horas para Midland, oeste do Texas, onde fica por algumas semanas para ver se será necessário no caso de um A plataforma de perfuração está presa ou para manutenção do poço.

“Você se acostuma a ganhar esse dinheiro e é muito difícil se afastar dele. É difícil voltar a uma vida normal apenas porque é uma daquelas coisas que, uma vez que ele entra no seu sangue, é meio viciante”.

Hollis Eubanks foi atraído para trabalhar na indústria de petróleo do Texas pela promessa de altos ganhos Imagem: Ryan Downling/DW

Embora, depois de quase uma década na indústria, ele viu o quão volátil o trabalho pode ser. As demissões maciças, geralmente desencadeadas por superprodução ou desacelerações de mercado, são comuns e o avanço tecnológico permite que as empresas mantenham altos níveis de produção com menos trabalhadores.

Além disso, Texano Os verões podem atingir facilmente 40 graus Celsius (104 graus Fahrenheit), ou superior, enquanto em outros estados, como Dakota do Norte, os trabalhadores do petróleo são expostos a congelar frio e nevascas.

“Esses caras trabalham na chuva, neve, calor, frio. Tudo. Há muito sacrifício com ela”, disse Eubanks. “Acho que muitas pessoas hesitam em fazer isso”.

Isso, combinado com ter que passar um tempo fora de casa, é suficiente para empurrar alguns da indústria. Apesar de todas as promessas de empregos, o emprego de petróleo e gás é o mais baixo desde o final dos anos 90, e Eubanks diz que está testemunhando mais pessoas optando por deixar a indústria do que ele jamais viu.

“Muitas pessoas voltam para casa e trabalham no que puderam encontrar”, disse ele. “Muitos caras que eu conheço deixaram e operam guindastes agora para turbinas eólicas e solar”.

Eubanks também está pensando em mudar. E com o Texas agora também produzindo mais energia renovável em todo o paíso setor oferece muitas oportunidades de emprego. De fato, em todo o país, os empregos de energia renovável estão crescendo duas vezes mais rápido que o restante do setor de energia e a economia dos EUA como um todo.

A energia eólica está se expandindo no Texas, com alguns trabalhadores de petróleo mudando para o setor renovável Imagem: Ryan Downling/DW

Maior perfuração para independência energética

Outra reivindicação politicamente carregada da indústria do petróleo é que o aumento da perfuração significa que os EUA não estão mais à mercê de produtores de petróleo estrangeiros. Mas a realidade é mais sutil. Como é o próprio petróleo, que é leve e mais pesado.

Antes do boom fracking, os EUA costumavam produzir as coisas pesadas, que suas refinarias foram projetadas para processar. Mas desde o advento do fracking generalizado, os EUA estão produzindo um petróleo leve. Essa incompatibilidade significa que a América geralmente vende seu petróleo fraturado no exterior e importa outros tipos de petróleo para uso doméstico.

A maioria do petróleo dos EUA vai para a China e a Europa, enquanto as importações são em grande parte do Canadá. Portanto, embora um aumento na produção doméstica tenha reduzido a dependência do petróleo estrangeiro até certo ponto, os EUA não serão capazes de se afastar completamente das importações.

O segredo sombrio por trás do histórico boom do petróleo dos EUA Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

E a promessa de custo reduzida?

Na superfície, faz sentido que o aumento da oferta implique custos mais baixos, mas na prática, O mercado de petróleo não funciona dessa maneira.

“Quanto mais você exporta, mais expõe os preços internamente a esses preços internacionais”, disse Baird Langenbrunner, da Global Energy Monitor.

“Como não há muita mudança de demanda e porque o petróleo ainda é muito desejado por outros países, o custo da energia dos EUA também não está mudando muito”.

As empresas de petróleo também têm pouco incentivo inundar o mercado com petróleo barato, uma vez que os preços mais altos equivalem a maiores lucros. Para os americanos regulares, isso significa que mesmo quando a produção surge, A economia na bomba geralmente é mínima na melhor das hipóteses.

Custos ocultos para os contribuintes

Para os cidadãos comuns, também existem custos ocultos que vêm na forma de poços desconectados ou incentivados.

Depois que uma empresa terminar de perfurar em um site específico, o poço deve ser selado para prevenir metano – um potente gás de efeito estufa – de vazar para a atmosfera e produtos químicos nocivos da contaminação das águas subterrâneas.

Hawk Dunlap diz que a propriedade em que ele vive é coberta de poços desconectados e outros que não foram conectados corretamente Imagem: Ryan Downling/DW

Mas isso nem sempre acontece. Uma hora fora de Midland, o especialista em controle do poço de petróleo Hawk Dunlap e o advogado de petróleo e gás Sarah Stonger ao vivo em um rancho onde o A indústria de petróleo deixou sua pegada. Dois anos atrás, eles começaram a desenterrar poços antigos.

“Os sete primeiros que desenterramos estavam vazando. Eles eram assim”, diz Dunlap, apontando para um cano serrado borbulhando petróleo bruto ao vivo. “Desde então, descobrimos esse rancho 100 e eu diria que 95 deles estão vazando”.

Alguns poços desconectados foram encontrados emitir tanto metano quanto 4.000 carros em um único ano. E a única maneira de impedi -lo de acordo com Stonger é “abandonar adequadamente” um poço extinto. “Enterre -o e você paga pelo funeral”.

Poços de petróleo abandonados que não estão conectados ou feitos incorretamente podem vazar, causando ameaças à saúde humana Imagem: Ryan Downling/DW

Mas ela diz que isso não está acontecendo. Oficialmente, o Texas lista 8.375 poços desconectados, com outros 783.000 em todo o estado que se acredita estarem inativos. Pesquisas sugerem que pode haver cerca de 2,6 milhões de poços abandonados em todo o país, e conectá -los pode custar US $ 280 bilhões.

Isso não inclui poços indocumentados e incentivos, como os da propriedade onde Dunlap e Stonger Live. Embora existam alguns programas de limpeza estaduais e federais, menos de 1% de seu financiamento foi garantido, o que Songer diz que coloca o Explosidade sobre os ombros errados.

“Estamos subsidiando a limpeza”, disse ela. “O dinheiro que o setor paga em impostos é revertido e usado para limpar sua bagunça”.

Editado por: Tamsin Walker