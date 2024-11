Por que os pesquisadores mais uma vez tiveram dificuldade para medir o voto em Donald Trump

O que passa pela cabeça dos eleitores americanos quando o nome de Donald Trump está nas urnas? Esta é a pergunta que as sondagens colocam há oito anos e a primeira vitória do bilionário, que as sondagens de opinião não conseguiram antecipar em 2016. No dia seguinte à segunda eleição de Donald Trump para a Casa Branca, a questão surge novamente, como serão os resultados do republicano. ultrapassar o nível de intenções de voto que as sondagens lhe atribuíam até à véspera da eleição.

A nível nacional, a média das sondagens calculadas pelos diferentes meios de comunicação (o New York TimesFiveThirtyEight, The Silver Bulletin) deu a Kamala Harris uma vantagem de cerca de um ponto percentual. Mas os resultados provisórios, de quarta-feira, 6 de novembro, mostram que foi realmente Donald Trump quem ganhou no voto popular, com uma margem confortável de cerca de 5 milhões de votos, ou uma diferença de 4 a 4,5 pontos percentuais. Isto está bem acima da disparidade nacional média desde 1988 (2,3 pontos) e semelhante à disparidade observada em 2020, quando os meios de comunicação sobrestimaram o voto popular em Joe Biden em 4 pontos.

Ao nível dos estados-chave, a média das sondagens de 2024 subestimou o voto de Trump em alguns deles e em graus variados. A Pensilvânia, onde Kamala Harris manteve por muito tempo uma pequena vantagem de cerca de 1 ponto, finalmente viu Donald Trump triunfar por uma margem de 3 pontos. Nevada apresenta uma diferença semelhante, uma vez que o candidato republicano mantém, no momento em que este artigo é escrito, uma vantagem de 4 pontos sobre o seu rival democrata, enquanto as sondagens compiladas pelos meios de comunicação davam um empate entre os dois candidatos.

Em menor grau, os outros dois estados indecisos no Centro-Oeste, Wisconsin e Michigan, mostram uma diferença substancial de 2 a 3 pontos entre a maioria das sondagens, que deram a Harris uma liderança, e os resultados provisórios, que mostram a vitória de Trump. várias centenas de milhares de votos antecipadamente. Mas estes cenários são observados com frequência: desde 2000, as sondagens nos estados indecisos geralmente “erram” o resultado eleitoral por uma média de 3,1 pontos. Era, portanto, relativamente esperado pelos especialistas que 2024 não fosse uma exceção a esta regra e que as sondagens subestimassem um ou outro dos candidatos na mesma ordem de grandeza. A este respeito, as diferenças observadas nos principais estados do Sul da Carolina do Norte, Geórgia e Arizona (1-2 pontos) podem, portanto, ser consideradas particularmente pequenas.

No entanto, todas as diferenças observadas apontam para uma subestimação ligeira a moderada do voto em Donald J. Trump. O que não é a primeira vez.

Eleitores de Trump respondem menos às pesquisas

Esta é a terceira vez consecutiva que os investigadores não conseguem medir corretamente as intenções de voto a favor de Trump. Em 2016 e 2020, as pesquisas de opinião sofreram do mesmo defeito em todos os estados decisivos (com exceção de Nevada em 2016).

Em 2020, para melhor representar os eleitores do candidato republicano, os investigadores tiveram em conta o grau de escolaridade dos inquiridos, variável que não era “preditiva” dos votos republicanos ou democratas antes de 2016. Esperavam assim representar melhor os eleitores. não graduados, que votaram esmagadoramente em Trump quatro anos antes. Em vão, já que as diferenças foram ainda maiores do que em 2016, sem grande impacto na opinião pública já que Joe Biden, que era o favorito, ainda assim venceu as eleições.

A verdade é que os investigadores ainda não sabem com certeza porque é que os seus inquéritos tiveram dificuldade em antecipar correctamente o voto de Trump em 2020 e 2016. Especialmente porque durante as eleições intercalares em 2018 e 2022, as sondagens foram relativamente precisas.

A principal hipótese dos especialistas é que os eleitores de Donald Trump teriam uma menor propensão a responder às pesquisas quando questionados, o que é chamado de viés de não resposta. Os institutos lutam para pesquisar os eleitores menos engajados politicamente, aqueles que votam com pouca frequência e de forma irregular. No entanto, os dados mostram que este eleitorado menos politizado apoia esmagadoramente o candidato republicano, especialmente durante as eleições presidenciais, uma vez que dificilmente vota nas eleições intercalares, que normalmente mobilizam os americanos mais politizados.

Uma lacuna menor do que em 2016 e 2020

E, de facto, os dados do inquérito mostram que existe um preconceito de não resposta. Em 2020, o New York Times mediu uma diferença de 20% entre a taxa de resposta dos eleitores democratas registrados e a dos eleitores republicanos. Quatro anos mais tarde, as sondagens do diário nova-iorquino mediram um diferencial equivalente (16%) entre o eleitorado branco, o que fez com que o principal analista político do Tempos, um dia antes da eleiçãoque “as pesquisas podem subestimar o Sr. Trump mais uma vez”.

O mundo Apoiar uma equipe editorial de 550 jornalistas Acesso ilimitado a todos os nossos conteúdos a partir de 7,99€/mês durante 1 ano. Inscrever-se

As alterações metodológicas introduzidas este ano pelos investigadores para melhorar a precisão dos inquéritos de opinião permitiram provavelmente limitar a extensão desta subestimação, uma vez que permanece mais limitada em 2024 (2,75 pontos em média) do que em 2020 (4,1 pontos) e em 2016 (3,6 pontos).