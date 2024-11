Por que os vulcões são comuns no Anel de Fogo do Pacífico? – DW – 04/11/2024

Qual é o tamanho do Anel de Fogo do Pacífico?

O Anel de Fogo domina o Oceano Pacífico. É uma série de pelo menos 450 vulcões ativos e adormecidos que formam um semicírculo, ou ferradura, em torno da placa do Mar das Filipinas, da placa do Pacífico, das placas Juan de Fuca e Cocos e da placa de Nazca. Há muita atividade sísmica na área.

Cerca de 90 por cento de todos terremotos ataque dentro do Anel de Fogo. Isto significa que as vidas das pessoas estão sob ameaça quase constante na Indonésia, nas Filipinas, na Malásia, JapãoAustrália e Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e outras nações insulares como as Ilhas Salomão, Fiji e muitas outras na Melanésia, Micronésia e Polinésia, desde o leste até a costa oeste das Américas do Norte e do Sul. Embora os níveis de ameaça variem dependendo de fatores locais, como a proximidade do epicentro do terremoto, seja no mar ou em terra – e nos padrões de habitação.

Por que tantos vulcões no Anel de Fogo?

As placas tectônicas movem-se sem parar sobre uma camada de rocha parcialmente sólida e parcialmente derretida. Isso é chamado de manto da Terra. Quando as placas colidem ou se afastam, por exemplo, a Terra se move, literalmente. Montanhas, como os Andes na América do Sul e as Montanhas Rochosas na América do Norte, bem como vulcões se formaram através da colisão de placas tectônicas.

Muitos vulcões no Anel de Fogo foram criados através de um processo de subducção. E a maioria das zonas de subducção do planeta estão localizadas no Anel de Fogo.

O que é subducção?

A subducção acontece quando as placas tectônicas se deslocam e uma placa é empurrada sob a outra. Este movimento do fundo do oceano produz uma “transmutação mineral”, que leva ao derretimento e solidificação do magma – isto é, a formação de vulcões. Basicamente, quando uma placa oceânica “em descida” é empurrada para uma placa do manto mais quente, ela aquece, os elementos voláteis se misturam e isso produz o magma. O magma então sobe através da placa sobrejacente e jorra na superfície.

Se, no entanto, a placa sobrejacente for oceânica, poderá produzir uma cadeia de ilhas vulcânicas como as Marianas. É também aqui que vemos as trincheiras e os terremotos mais profundos da Terra.

Quando e onde ocorreram os piores terremotos no Anel de Fogo?

O pior terremoto no Anel de Fogo – e, com ele, no mundo – atingiu o Chile em 22 de maio de 1960. Foi um terremoto de magnitude 9,5. Isso está de acordo com a lista dos “Maiores terremotos do mundo desde 1900” do US Geological Survey.

É seguido de perto pelo Grande Terremoto no Alasca de 1964 (magnitude 9,2), pelo terremoto no norte de Sumatra – também conhecido como Tsunami no Oceano Índico – em 26 de dezembro de 2004 (magnitude 9,1) e um na costa leste de Honshu, no Japão, em 11 de março de 2011 (magnitude 9,0), que levou a um tsunami e, finalmente, ao desastre nuclear em Fukushima.

A maioria dos terremotos da lista ocorre estritamente dentro do Anel de Fogo e varia de magnitude 9,5 a 8,5.

Dada toda esta atividade, não podemos prever terremotos no Anel de Fogo?

Não. A maioria dos especialistas dirá que (até agora) tem sido impossível prever terremotos. Mesmo que dois aconteçam dentro do ringue em estreita sucessão, é difícil dizer que um tenha algo a ver com o outro. Um terremoto não causará necessariamente outro.

Alguns sismólogos estão cautelosamente abertos à ideia de que tudo o que fazemos como seres humanos – quer seja testar explosivos nucleares ou perfurações em alto mar – tem um impacto potencial. Mas há pouca ou nenhuma prova científica concreta.

Quanto especificamente ao Anel de Fogo, a região está sob constante tensão. Quando ocorre um terremoto, essa tensão é temporariamente aliviada, mas logo começa a crescer novamente. Portanto, tudo o que resta às pessoas que vivem em redor do Anel de Fogo é estarem conscientes do perigo, talvez para viverem mais para o interior, construirem habitações mais seguras e resistentes aos terramotos, e para que as nações de todo o mundo melhorem as condições oceânicas e terrestres. sistemas de alerta precoce para ajudar a minimizar o risco de vida.

Este artigo foi publicado originalmente em 7 de dezembro de 2016 e atualizado em 4 de novembro de 2024.