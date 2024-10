Porque é que uma epidemia silenciosa de asma pode estar a varrer África? | Notícias de saúde

Milhões de adolescentes em toda a África podem, sem saber, estar a lutar contra a asma porque não receberam um diagnóstico de um médico e, portanto, não estão a receber os tratamentos necessários, concluiu um novo estudo.

Publicado na semana passada na revista científica A Lancetaas conclusões do estudo são críticas para um continente que produziu poucos dados sobre a escala da asma, apesar de a doença ser uma das causas mais comuns de mortes respiratórias crónicas no continente.

A asma, que afeta os pulmões e causa dificuldades respiratórias, geralmente começa na infância ou adolescência. É uma condição que afeta muitos adolescentes em todo o mundo, com cerca de 76 milhões de jovens adultos sofrendo dela em 2019, de acordo com a Biblioteca Nacional de Medicina, parte do governo dos Estados Unidos.

Não existe uma cura definitiva para a asma que se desenvolve na infância, mas o tratamento pode aliviar os sintomas, que muitas vezes continuam na idade adulta, segundo os cientistas.

Aqui está o que sabemos sobre a razão pela qual uma epidemia silenciosa de asma pode estar a prejudicar as crianças em alguns países africanos:

O que o estudo descobriu?

Uma equipa de investigadores liderada por investigadores da Universidade Queen Mary de Londres (QMUL) descobriu que 12 por cento dos adolescentes em seis países africanos apresentavam sintomas graves de asma, mas a grande maioria deles – 80 por cento – não tinha sido diagnosticada por um especialista em saúde.

O estudo, que foi realizado de 2018 a 2021, centrou-se em 20.000 crianças com idades entre os 12 e os 14 anos em escolas localizadas em áreas urbanas: Blantyre no Malawi, Durban na África do Sul, Harare no Zimbabué, Kampala no Uganda, Kumasi no Gana e Lagos na Nigéria. . Durban teve o maior número de alunos com sintomas de asma, enquanto Blantyre teve o menor.

Um terço dos estudantes que já tinham diagnóstico de asma e apresentavam sintomas graves não usavam nenhum medicamento para controlar a doença porque não consideravam a sua condição grave e tinham pouco conhecimento das terapias para a asma, concluiu também o estudo.

“A adolescência é uma idade particularmente interessante de se olhar”, disse Gioia Mosler, da QMUL, que atuou como gerente de pesquisa do estudo, à Al Jazeera. “É a época da vida com maior prevalência de asma. É também o momento em que todos formamos muitas das nossas percepções sobre a saúde e o nosso corpo, que depois levamos para a idade adulta.”

Não foi possível generalizar os resultados devido às diferentes condições em cada cidade africana, disseram os investigadores. No entanto, se os seus resultados forem extrapolados, isso poderá significar que cerca de 15 milhões de adolescentes têm sintomas de asma não diagnosticados na África Subsaariana, observou Mosler.

Os pesquisadores utilizaram questionários na fase inicial e posteriormente realizaram testes de função pulmonar mais rigorosos, normalmente usados ​​no diagnóstico clínico de asma, para determinar quais crianças provavelmente tinham a doença.

O que é a asma e porque é que afecta as cidades africanas?

A asma é uma doença respiratória crônica, muitas vezes vitalícia, caracterizada por inflamação aguda das vias aéreas e obstrução do fluxo aéreo que afeta 262 milhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Cerca de metade das pessoas afectadas podem estar em África. A estimativa mais recente é de 2010, quando se estimava que 119 milhões sofriam de asma no continente, de acordo com um estudo de 2013 nos arquivos da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA.

A asma pode ser desencadeada por pólen, poeira ou partículas provenientes da queima de resíduos ou outros materiais. Os sintomas geralmente incluem dificuldade em respirar, respiração ofegante, aperto no peito e tosse.

Embora rara, a asma grave pode levar à morte. Cerca de 455 mil pessoas morreram desta doença em 2019, segundo a OMS, principalmente em países de baixo e médio rendimento. As taxas de mortalidade em África não são claras, embora tenham sido realizados estudos a nível nacional. No Uganda, por exemplo, as mortes por asma foram estimadas em 19 mortes por 1.000 pessoas por ano. Em contrapartida, o México regista 10,41 mortes por 100.000 pessoas, segundo estudos.

As causas exatas da asma são desconhecidas, mas a asma pode ser genética. Fatores ambientais, como mudanças climáticas e poluição do ar, também são gatilhos comuns associados ao desenvolvimento de asma.

Nas cidades africanas, o elevado número de casos de asma tem sido associado à rápida urbanização do continente e ao aumento da poluição.

Pelo menos dois terços da população mundial vivem em cidades. Contudo, África tem a taxa de urbanização mais rápida do mundo (crescimento de 3,5 por cento ao ano, em comparação com 1,8 por cento em média), com as grandes cidades em expansão e as pequenas cidades em crescimento.

Embora isto proporcione oportunidades económicas, a expansão dos centros urbanos também significa um ar mais poluído causado pela utilização concentrada de energia, gases de escape dos automóveis, resíduos não recolhidos e uma série de outros factores que podem desencadear a asma.

Uma maior incidência de asma na África do Sul está provavelmente ligada a elevados casos de bronquite, de acordo com o Clean Air Fund. O país, que depende de centrais a carvão poluentes para obter electricidade, tem um dos piores níveis de poluição atmosférica de África.

A crise climática também está a causar mais casos de asma, dizem os investigadores. Poderá ocorrer um aumento da exposição das crianças vulneráveis ​​às poeiras e aos incêndios florestais que se estão a intensificar a nível mundial devido ao aquecimento global, segundo os especialistas.

Qual é a prevalência da asma em África?

O total de casos de asma no continente passou de 94 milhões em 2000 para 119 milhões em 2010, de acordo com o estudo de 2013.

Os adolescentes representam cerca de 14 por cento dos casos de asma em África, embora os números variem muito: na Nigéria, as crianças representam cerca de 13 por cento dos casos, enquanto na África do Sul representam cerca de 20 por cento.

Alguns estudos demonstraram que há números desproporcionalmente mais elevados de mortes prematuras e de casos graves de asma em países africanos e noutros países de baixo rendimento, em grande parte devido a sistemas de saúde inadequados, resultando em subdiagnóstico e subtratamento.

Como a asma é tratada?

A asma é idealmente controlada através de duas abordagens: inaladores ou comprimidos de ação curta que expandem as passagens de ar e permitem a entrada de mais ar nos pulmões durante um ataque. Existem também terapias de longo prazo que também podem vir na forma de inaladores ou comprimidos preventivos e que são usadas diariamente para prevenir a ocorrência de ataques.

Na maioria dos países africanos, contudo, os casos de asma são tratados crise a crise, em vez de serem controlados a longo prazo, disseram os investigadores.

Os custos do tratamento, mesmo para alívio a curto prazo, são elevados. Na Nigéria, que enfrenta uma das piores crises económicas da última geração, os custos dos inaladores quase triplicou só no ano passado, de cerca de 2.800 nairas (US$ 1,70) para 7.500 nairas (US$ 4,57). Durante a recessão, a gigante farmacêutica GlaxoSmithKline saiu do país, causando uma escassez da sua marca de inaladores muito procurada.

Por que os casos passam despercebidos?

Muitos casos de asma não são diagnosticados porque geralmente há pouco conhecimento da gravidade da doença ou de como ela pode ser tratada de forma eficaz, disseram os pesquisadores.

No estudo liderado pela QMUL, os investigadores descobriram que entre os adolescentes que tinham sido previamente diagnosticados com asma, apenas metade sabia que os jovens morrem de asma no seu país. Mais de metade deles não percebeu que a utilização de um espaçador – um simples tubo respiratório de plástico com uma válvula – ligado aos seus inaladores permitiria que o medicamento chegasse aos pulmões com muito mais facilidade.

Além disso, apesar do crescimento económico associado à rápida urbanização, a pobreza e a desigualdade económica continuam a ser problemas em África, o que significa que muitos não têm acesso a cuidados de saúde.

Cerca de 60 por cento dos moradores urbanos em África vivem em bairros de lata, segundo a UNICEF. Muitos adolescentes nestes locais não têm acesso a exames de saúde regulares ou mesmo a cuidados de emergência, disseram os investigadores.

O diagnóstico tardio significa que crianças e jovens correm o risco de complicações pulmonares mais graves como resultado da falta de cuidados, disse à Al Jazeera Rebecca Nantanda, investigadora sénior do Makerere University Lung Institute (MLI) que liderou o estudo no Uganda.

Uma condição grave que pode ser desencadeada pela asma não tratada é a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), que causa respiração ofegante diária e tosse cheia de muco. A asma não tratada também pode causar mais do que apenas sintomas físicos, acrescentou Nantanda, e pode impactar negativamente a maneira como as crianças se conectam com seus colegas, porque tendem a faltar à escola com frequência.

“(A asma) afecta a sua educação e outras actividades como desporto e lazer. Também afecta o seu bem-estar mental e psicológico devido ao estigma, doenças crónicas, stress, preocupações e ansiedade”, disse ela.

Qual é a solução?

A longo prazo, a OMS afirma que o controlo da qualidade do ar nas cidades é imperativo para reduzir o número de pessoas com asma.

Entretanto, os investigadores apelam aos governos africanos para que aumentem o investimento nos tratamentos da asma: tanto em medicamentos de alívio a longo como a curto prazo, em vez de destinarem fundos apenas para alívios rápidos.

“A maioria dos hospitais pode concentrar-se no tratamento de ataques e exacerbações de asma, mas estes são mais dispendiosos para os pacientes e para os sistemas de saúde”, disse Nantanda do MLI. “Os governos precisam de investir em cuidados adequados a longo prazo para os pacientes com asma porque, a longo prazo, são mais baratos e, portanto, mais acessíveis.”

Trabalhar com os fabricantes de medicamentos e outros intervenientes importantes para negociar subsídios para medicamentos e diagnósticos para a asma também é crucial, acrescentou ela.

Uma forma de combater a subdetecção, em particular, é aumentar a conscientização sobre a asma entre os estudantes nas escolas, disse Mosler, da QMUL.

“Clínicas móveis que visitam escolas podem ser uma forma muito eficaz de triagem”, disse Mosler, referindo-se a um método que ela observou ter sido testado em áreas com poucos cuidados de saúde nos EUA, com algum sucesso.

“A clínica móvel poderia então fornecer diagnóstico e tratamento diretamente nas escolas para aqueles que apresentam sintomas. A maioria das cidades africanas apresenta uma boa frequência escolar no início do ensino secundário. … (Isso) poderia ser uma excelente forma de resolver o problema”, disse ela.