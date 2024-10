Poluentes que aquecem o planeta na atmosfera atingiram níveis recordes em 2023 | Crise climática

Ajit Niranjan



A concentração de poluentes que aquecem o planeta e obstruem a atmosfera atingiu níveis recordes em 2023, disse a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Descobriu-se que o dióxido de carbono está a acumular-se mais rapidamente do que em qualquer momento da história humana, tendo as concentrações aumentado mais de 10% em apenas duas décadas.

“Mais um ano, outro recorde”, disse Celeste Saulo, secretária-geral da OMM. “Isso deve fazer soar o alarme entre os tomadores de decisão.”

O aumento foi impulsionado pela queima “teimosamente elevada” de combustíveis fósseis pela humanidade, descobriu a OMM, e agravado por grandes incêndios florestais e uma possível queda na capacidade das árvores de absorver carbono.

A concentração de CO2 atingiu 420 partes por milhão (ppm) em 2023, observaram os cientistas. O nível de poluição é 151% maior do que antes da Revolução Industrial, quando as pessoas começaram a queimar grandes quantidades de carvão, petróleo e gás fóssil.

As concentrações de poluentes fortes, mas de curta duração, também aumentaram. As concentrações de metano atingiram 1.934 partes por bilhão (ppb), um aumento de 265% em relação aos níveis pré-industriais, e o óxido nitroso atingiu 336,9 partes por bilhão (ppb), um aumento de 125%, disse.

Saulo disse: “Estamos claramente fora do caminho para cumprir a meta do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global bem abaixo de 2ºC e apontar para 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais. Estas são mais do que apenas estatísticas. Cada parte por milhão e cada fração de grau de aumento da temperatura tem um impacto real nas nossas vidas e no nosso planeta.”

A queima de combustíveis fósseis – como a gasolina para alimentar um carro ou o carvão para alimentar uma central térmica – liberta gases que retêm a luz solar e aquecem o planeta.

A OMM alertou que este aquecimento pode levar a feedbacks climáticos que são “preocupações críticas” para a sociedade, tais como incêndios florestais mais fortes que bombeiam mais carbono e oceanos mais quentes que absorvem menos CO2.

Houve uma ligeira desaceleração no crescimento das emissões globais ao longo da última década, mas continuou um forte crescimento nas concentrações atmosféricas, disse Glen Peters, cientista climático do Cícero, na Noruega, que não esteve envolvido no estudo. “(Isso) deveria nos dar motivos para pensar sobre quão fortes os sumidouros de carbono permanecerão em um clima em mudança.”

A Terra registou pela última vez uma concentração comparável de CO2 há alguns milhões de anos, quando o planeta era 2-3°C mais quente e o nível do mar 10-20 metros mais alto.

Peters disse que as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera são a “medida mais precisa” do progresso da humanidade. “Os dados mostram, mais uma vez, que não estamos a fazer grandes progressos na redução das emissões.”

O anúncio da OMM ocorre antes da cimeira climática Cop29 no Azerbaijão no próximo mês. Segue um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente na quinta-feira, que concluiu que o mundo está no caminho certo para aquecer 3ºC até o final do século. Os líderes mundiais prometeram impedir que aquecesse 1,5ºC.

Joeri Rogelj, cientista climático do Imperial College London e co-autor do relatório, disse: “Os níveis recorde de dióxido de carbono na nossa atmosfera são o resultado lógico das quantidades recorde de gases com efeito de estufa que as nossas economias continuam a despejar no nosso ambiente. ar.”

Os cientistas estimam que serão necessários investimentos de 1 bilião a 2 biliões de dólares (800 mil milhões de libras a 1,6 biliões de libras) todos os anos para reduzir as emissões para zero até meados do século.

“As tendências actuais farão com que o aquecimento global ultrapasse todos os limites de aquecimento acordados pelos líderes globais no acordo climático de Paris de 2015”, disse Rogelj. “(O relatório) também mostra que este não precisa ser o fim da história.”