Pré-candidato do Republicanos à Prefeitura da capital estabelece alianças em SP e RJ

O pré-candidato do Republicanos à Prefeitura de Rio Branco, Jebert Nascimento, cumpriu uma extensa agenda nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro durante esta semana. Além de conhecer a estrutura da sigla nas cidades do Sudeste, o empresário acreano estabeleceu alianças para solidificar o nome na disputa eleitoral deste ano. Esta é a primeira vez que ele dispôs o nome.

No início da semana, Jebert esteve com o presidente estadual do partido na capital fluminense, Luis Carlos Gomes. Eles debateram sobre a preparação para o pleito e construção de políticas públicas. “Essa troca de experiência é fundamental para contribuir no processo da nossa pré-candidatura. No Republicanos, nossa missão é trabalharmos com uma política de resultados”.

Na sequência o pré-candidato esteve em São Paulo, acompanhado do líder político Ewerton Costa, para conhecer a estrutura do partido na maior cidade do Brasil. Ele aproveitou a oportunidade para levar ideias que possam ser aplicadas na conhecida “cidade da garoa” e conheceu algumas propostas que podem ajudar Rio Branco a ter uma infraestrutura geral mais eficiente, dinâmica e assertiva.

“Tive a oportunidade de conhecer a estrutura macro de uma metrópole e quais os principais problemas que ela enfrenta. Apesar de serem bem maiores nestas localidades, alguns desafios são semelhantes aos que Rio Branco precisa superar. Além da dinâmica de uma cidade, também debatemos sobre como construir alianças propositivas e direcionamento correto”, diz o acreano.

O empresário ressalta que foi extremamente importante ver outras perspectivas sobre os problemas que a capital acreana enfrenta, já que são pessoas que estão de fora do cotidiano do maior município do Acre e têm uma visão diferenciada sobre o assunto. “Essa tour política foi essencial para expandir minha visão sobre a gestão pública. A cada dia me sinto mais preparado para esse desafio”.

Assessoria