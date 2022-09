Prefeito Bocalom aluga imóvel por R$ 600 mil

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), publicou esta semana um termo onde ratifica a dispensa de licitação no valor de R$ 600 mil a favor de um conhecido hotel da capital

O documento, denominado de TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 15554/2022, refere-se à DISPENSA DE LICITAÇÃO realizada pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA.

Na publicação, consta que o objeto da contratação é a “Locação do imóvel localizado na Rua Cel. José Galdino nº 230, com Rua Alvorada, nº 281, Bairro Bosque, Rio Branco – AC, conforme BCI nº 1003.0091.0635.001 e BCI nº 1003.0091.0622.001, com a finalidade de acomodar a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA“.

O proprietário do imóvel consta como a pessoa jurídica HOTEL GUAPINDAIA EIRELI, CNPJ: 03.379.076/0001-68, registrada em nome de ODILEIA SALES DA COSTA. A Dispensa de Licitação foi realizada pelo senhor secretário Dougllas Jonathan Santiago de Souza, diz trecho do documento.

Não há informações quanto ao período da locação ou o valor mensal que será pago pela prefeitura.

A publicação consta no Diário Oficial do Estado – DOE, edição nº. 13.360, fls. 135, do dia 30/08/22.