FARRA COM CARGOS: Para agradar aliados, Bocalom distribui mais 25 cargos num único dia

Na última sexta-feira, dia 26 de agosto, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), já havia nomeado 23 cargos em comissão para a prefeitura de Rio Branco, atendendo pedidos de aliados e vereadores, com os quais dividi o poder e a administração.

Naquela sexta-feira, as nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado – DOE, edição nº. 13.358, às fls. 98/105. No total, foram 23 pessoas agraciadas com cargos.

Nesta sexta-feira, foram nomeadas mais 25 pessoas – veja os nomes ao final. Os decretos de nomeação foram publicados no Diário Oficial do Estado, edição nº. 13.363, de 02/09/2022, fls. 116/121 (veja a publicação aqui).

Nos decretos de nomeação, não constou a justificativa ou necessidade para o serviço público. Também não constou a qualificação ou nível de escolaridade dos nomeados para justificar os altos salários.

As secretarias de lotação dos nomeados foram: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH; Secretaria Municipal de Educação – SEME; Secretaria Municipal de Agropecuária – SEAGRO; Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA, Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade – SMCCI.

Nos bastidores, comenta-se que muitos dos novos nomeados foram indicados por vereadores de Rio Branco, e até pelo senador Sérgio Petecão, em troca de apoio político.

Veja os nomes dos nomeados dia 02/09/2022 (veja a publicação aqui):

Valdisa Mendes da C. Silva CC – 1.

Francisco Marcelo Arruda de Souza CC – 1.

Gessica Martins da Silva CC – 1.

Antônio Giliarde Vilaço da Rocha CC – 1.

Fabíula Lins de Oliveira Coelho CC – 1.

César Augusto da Silveira Almeida CC – 1.

Janete do Nascimento Silva CC – 1.

Francicleide Ferreira da Silva CC – 4.

Sabrina Wisniesvski CC – 1.

Ludimila do Nascimento Cordeiro CC – 2.

Estéphany de Andrade Ramos CC – 2.

Alessandra Rufino da Silva CC – 2.

Tatiana de Freitas Sales CC – 2.

Osana da Costa Gurgel CC – 2.

Thalita Tavares Freire CC – 2.

Senilson Pereira Lima da Silva CC – 1.

Elivane Nascimento da Silva CC – 2.

Victoria Bezerra Pinho CC – 1.

Maria Jocilene Araújo de Paiva CC – 1.

Maria Jordana Silva Araújo CC – 2.

Sarah Maria de Araújo CC – 2.

Gilvângela de Carvalho Holanda CC – 1.

Karolainy da Costa Lima CC – 1.

Ylter Holanda de Sousa França CC – 6.

Veja os nomes dos nomeados dia 26/08/2022:

Marinilde dos Santos Batista CC – 3.

Glauce Silva Gonçalves CC – 1.

Carlos Alberto Rodrigues Oliveira CC – 1.

Deivid Kennedy Souza Costa CC – 1.

Jucimeire Martins Silva CC – 3.

Jacira Gomes de Souza CC – 1.

Marivânia Araújo da Silva CC – 2.

Valentin Ferreira Souza CC – 1.

Marcos Lopes dos Santos CC – 2.

Sarah Maria de Souza CC – 2.

Aline da Cunha Tompsom Costa CC – 1.

Ellida Rebeka Lins Santos CC – 1.

Maria Jordânia Silva Araújo CC – 2.

Estefânia Lima dos Santos CC – 1.

Nonato da Silva Brito CC – 1.

Matheus Souza Oliveira CC – 3.

Everaldo Silva de Matos CC – 1.

Elizângela de Siqueira Rodrigues CC – 4.

Helanne Cristinne Batista Domingos CC – 6.

Luana da Silva Coutinho CC – 2.

Aline Francisca Lindoso Oliveira CC – 4.

Thiago Nascimento de Albuquerque CC – 2.