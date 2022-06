Prefeito Maranguape contrata advogado pagando R$ 300 mil reais para defender prefeitura

O prefeito em exercício, Raimundo Maranguape de Brito (PSD), mesmo partido do senador Sérgio Petecão (PSD), contratou o escritório de advocacia do advogado Emerson Soares Pereira, do município de Rodrigues Alves, para prestar serviços à prefeitura de Tarauacá, ao preço de R$ 300 mil reais.

A publicação não informa o prazo da contratação, mas estima-se que seja por 12 meses, tendo em vista que as licitações dessa natureza ocorrem por prazo determinado, geralmente 12 meses.

No caso, a prefeitura dispensou a realização de concorrência. Tanto que já publicou o TERMO DE RATIFICAÇÃO / INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 / PROCESSO Nº 1.687/2022, que consta no Diário Oficial desta segunda-feira, 13, edição nº. 13.305, fls. 71, de 13/06/22 (clique aqui para ler).

O texto diz ainda que o “objeto é a Contratação de Escritório de Advocacia especializado, para prestação de Assessoria e Consultoria Jurídica ao Município nas áreas de Direito Administrativo e Civil, atuando nas instâncias administrativa e judicial, com ênfase no suporte jurídico consultivo ao Gabinete do Prefeito, à Secretaria Municipal de Administração e à Procuradoria Geral do Município em caráter complementar, atendimento à Procuradoria Gral do Município e Secretaria Municipal de Administração“.

O advogado atua no município de Rodrigues Alves, onde foi candidato a prefeito em 2020, com 343 votos, pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), ficando em 3º lugar nas eleições. Em 2º lugar ficou Burica (PT) com 2.340 votos. Venceu as eleições Jailson Amorim (PROS), com 5.977 votos.

Em dezembro de 2019, a casa do advogado, que mora no município de Rodrigues Alves, chegou a ser alvo de rajadas de tiro. Na época, a polícia civil investigou o caso, mas não localizou os responsáveis.

Bastante ativo nas redes sociais (veja o perfil aqui), o advogado já trabalhou na representação de alguns municípios, além de Rodrigues Alves e Tarauacá.