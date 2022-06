Em 2022, vereadores de Tarauacá juntos já ganharam quase R$ 25 mil em diárias

Os vereadores “Lulu Neri”, “Valdor do Ó”, “Árife Eleamen”, e o servidor LUIZ CARLOS DE MATOS MACIEL, são os mais beneficiados com diárias. Juntos, no total, já receberam quase R$25 mil, informa o Portal da Transparência.

O valor de cada diária é R$ 300,00 (trezentos reais), e não há lei local definindo o limite ou teto máximo de quantidades de diárias para cada vereador. Cada vereador recebe ainda o salário mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Mesmo possuindo dois veículos tipo caminhonete, um locado e um próprio, a Câmara Municipal de Tarauacá já gastou com os vereadores, no total, pelo menos R$ 24.390,00 mil reais, no período entre janeiro até 10 de junho de 2022. A informação consta no Portal da Transparência da Câmara do Município.

O vereador mais beneficiado com diárias foi “Lulu Neri”, LUZIVALDO DE JESUS ARAUJO, que recebeu R$ 3.300 mil. Em segundo lugar, “Valdor do Ó”, VALDOZINHO VIEIRA DO Ó, que recebeu R$ 3 mil, e “Árife Eleamen”, ARIFE REGO ELEAMEN, que recebeu R$ 2.100 mil.

O funcionário LUIZ CARLOS DE MATOS MACIEL já recebeu pelo menos R$ 3.510 mil em 2022.

Os valores se referem apenas aos pagamentos de diárias, atualizados no Portal da Transparência de janeiro até 10 de junho de 2022.

O presidente da Câmara, FRANCISCO FEITOZA BATISTA, “Chico Batista” (PDT), mesmo partido da prefeita, também não ficou longe, recebeu pelo menos R$ 1.8 mil reais, além do salário mensal de R$ 8.000,00 mil.