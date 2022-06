Vereador Manoel Monteiro e sua parente servidora da Câmara ganham 8 diárias para ir à Rio Branco

Nesta quinta-feira, 09, o presidente da Câmara de Vereadores de Tarauacá, Francisco Feitoza Batista (PDT), concedeu 4 diárias ao vereador JOSE MANOEL DOURADO DE OLIVEIRA, “Manoel Monteiro” (PCdoB), e 4 diárias à servidora MARIA ROSA DOURADO DE OLIVEIRA.

As portarias concedendo as 8 diárias foram publicadas no Diário Oficial desta quinta-feira, 09 (veja a publicação aqui).

Na publicação do DOE, edição nº. 13.303, fls. 60/61, diz que as diárias tem a finalidade de “custear, transporte, alimentação e hospedagem, na cidade de Rio Branco – AC para uma agenda na Secretaria Estadual de Educação, Depasa, e Superintendência do INCRA, para tratar de assuntos de interesse e melhorias do Município“.

Segundo informações, a servidora Rosa Oliveira seria parente de Manoel Oliveira. O parlamentar não atendeu as ligações da redação, mas o espaço permanece aberto, através do e-mail: contato@acre.com.br

Estima-se que a servidora receberá pelo menos R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais) para realizar a viagem; já “Manoel Monteiro”, receberá R$ 1.200,00 pelos quatro dias em Rio Branco.