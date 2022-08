Prefeitura instaura sindicância contra enfermeiro por supostas condutas abusivas em pacientes

O Secretário de Administração Interino da prefeitura de Tarauacá, LUAN KAYLLON CAVALCANTE CHAVES, determinou a instauração de sindicância contra o enfermeiro do município Derkian de Souza Galvão.

A portaria de instauração foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, 01, edição nº. 13.339, fls. 133. A justificativa do ato narra que houve diversos “relatos veiculados em redes sociais dando conta das supostas condutas abusivas perpetradas pelo servidor Derkian de Souza Galvão quando do desempenho de suas atividades funcionais de enfermeiro encarregado pela realização de exames preventivos de câncer de mama e acompanhamento gestacional de mulheres“, destaca a portaria.

Segundo informações, o servidor “Derkian de Souza Galvão é enfermeiro lotado na Penitenciaria Moacir Prado (cedido), e teria supostamente praticado condutas abusivas, conforme noticiado nas denúncias realizadas em redes sociais e que chegou ao conhecimento desta Administração“, diz outro trecho da portaria.

Os membros da comissão são os servidores: José Soares Gomes (PRESIDENTE), Vilcilene Machado (MEMBRO), e Mirna Alves Fontenele (MEMBRO). A comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.