Prêmio Nobel da Literatura Mario Vargas Llosa Dies – DW – 14/04/2025

O escritor peruano Mario Vargas Llosa morreu no domingo, 14 de abril de 2025, aos 89 anos.

O ganhador do Nobel morreu na capital do Peru, Lima, cercado por sua família e “em paz”, disse seu filho Alvaro Vargas Llosa, um conhecido comentarista político, sobre X.

Os rumores da deterioração da saúde do escritor haviam se espalhado nos últimos meses, durante os quais ele estava vivendo fora dos olhos do público.

Vargas Llosa foi uma figura de liderança na cena literária da América Latina1960. Ele continuou a escrever romances e ensaios por décadascom suas obras sendo traduzidas em vários idiomas.

Vargas Llosa recebeu doutorados honorários, prêmios e prêmios em todo o mundo ao longo de sua vida. O prêmio de maior prestígio foi sem dúvida o Prêmio Nobel para a literatura em 2010, que a Academia Sueca concedeu a ele por “sua cartografia sobre as estruturas do poder e suas imagens mais altas da resistência, revolta e derrota do indivíduo”.

“Seríamos piores do que sem os bons livros que lemos, mais conformista, não tão inquieta, mais submissa e o espírito crítico, o mecanismo do progresso, nem sequer existiria. Como escrever, a leitura é um protesto contra as insuficiências de Life”, disse Vargas Llosa em seu discurso de aceitação na Academia Swedish em Stockholm em 7 de dezembro de 2010.

“A boa literatura ergue pontes entre diferentes povos e, ao nos desfrutar, sofrer ou sentir surpresa, nos une sob as línguas, crenças, hábitos, costumes e preconceitos que nos separam”, acrescentou.

Em 2016, ele se tornou o primeiro escritor de língua espanhola a ser incluída no Bibliotheque de la Pleiade da França, uma venerável coleção de clássicos universais traduzida para o francês, e ele foi eleito membro da prestigiada academia Francaise em 2021.

Mario Vargas Llosa posa com sua espada acadêmica na Biblioteca da Academia Francesa, para a qual ele é eleito em 2021 Imagem: Niviere David/Abacapress/Picture Alliance

Voz importante da literatura latino -americana

Born Jorge Mario Pedro Vargas Llosa to a middle-class family on March 28, 1936 in Arequipa, Peruele passou os primeiros anos de sua infância em Bolívia antes de retornar ao seu país natal.

Quando adolescente, ele frequentou uma academia militar em Lima e logo começou a trabalhar como jornalista local. Estudante de direito e literatura, Vargas Llosa começou a escrever contos publicados pela primeira vez no final da década de 1950. Ele se mudou para Paris em 1959 e morou lá por vários anos.

Situado entre os cadetes da escola militar em que ele frequentou como adolescente, o primeiro romance de Vargas Llosa, The 1963, “The Time of the Hero” (La Ciudad Y Los Perros), foi imediatamente bem -sucedido.

Três anos depois, ele publicou seu segundo romance, “The Green House” (La Casa Verde), também ambientado no Peru. Ele o confirmou como uma voz -chave da literatura latino -americana.

Ao longo das décadas, ele deu a seus leitores muitos outros trabalhos, incluindo a 1981 “A Guerra do Fim do Mundo” (La Guerra del Fin del Mundo) e o thriller político de 2000, “The Feast of the Goat” (La Fiesta del Chivo).

Politicamente ativo, com um título de nobreza espanhola

O escritor peruano morava em muitas cidades no exterior e ensinou em universidades nos EUA, América do Sul e Europa.

De 1976 a 1979, a Vargas Llosa foi presidente da Associação Internacional de Escritores da PEN.

Vargas Llosa foi politicamente ativo ao longo de sua carreira. Como muitos escritores de sua geração, ele era marxista em sua juventude, mas ficou desiludido com o movimento e se voltou para a democracia liberal.

O romancista concorreu à presidência peruana em 1990, mas não foi eleita.

Ele se tornou cidadão da Espanha e, em 2011, o rei Juan Carlos, concedi ao autor o status legal da nobreza hereditária com o título de marquês de Vargas Llosa.

Em uma entrevista em vídeo de 2020 com o Louisiana Channel, um site dinamarquês, o romancista alertou que “as imagens estão substituindo as idéias como os grandes protagonistas da cultura contemporânea”, um fenômeno que ele achou preocupante “, porque se imagens substituem inteiramente as idéias, os poderes deste mundo manipularão muito facilmente a sociedade”.

A vida pessoal fez manchetes tablóides

Mario Vargas Llosa foi casado duas vezes; Seu segundo casamento com seu primo em primeiro lugar, Patricia, durou mais de 50 anos.

Em 2015, o vencedor do nobre prêmio de literatura se transformou no alvo número um da imprensa dos tablóides quando seu romance com Isabel Preysler, a ex-esposa de Julio Iglesias e a viúva da ex-ministra da Espanha, Miguel Boyer, foi tornada pública e ele deixou a esposa Patricia Llosa após 50 anos do casamento. Em 2022, Preysler e Vargas Llosa se separaram.

‘Cosmopolita curiosa’

“Vargas Llosa is a curious cosmopolitan who has a clear interest in phenomena that occur around the world, and at the same time he actively partakes in them. That explains his presidential run in Peru or why at his age he continues to fervently write about issues in Venezuela or Mexico,” Jürgen Dormagen, a longtime editor of Vargas Llosa’s work at the German Suhrkamp O editor, disse por ocasião do aniversário de 80 anos do Nobel Laureate.

Em 2019, o autor publicou seu último romance, “Harsh Times” (Tiempos Recios), sobre o golpe de 1954 em Guatemala.

O aclamado primeiro livro infantil do escritor, “Fonchito and the Moon”, foi publicado em 2022. Nesse mesmo ano, ele disse à CNN que estava trabalhando em um romance sobre música peruana popular.

Mario Vargas Llosa citou uma vez sua ex-esposa Patricia como tendo dito: “Mario, a única coisa para a qual você é bom é escrever”.

Ele disse que aceitou isso como elogio e, de fato, nunca parou de dedicar a maior parte de seu tempo ao que chamou, em Estocolmo em 2010, “a paixão, o vício, a maravilha da escrita”.

Editado por: Elizabeth Grenier